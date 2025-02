EQS-Adhoc: SANHA GmbH & Co. KG zahlt Unternehmensanleihe 2013/2026 per 15. März 2025 vorzeitig zurück

EQS-Ad-hoc: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe

SANHA GmbH & Co. KG zahlt Unternehmensanleihe 2013/2026 per 15. März 2025 vorzeitig zurück



11.02.2025 / 14:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Essen, 11. Februar 2025 – Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme, hat heute fristgerecht alle ausstehenden Stücke der Unternehmensanleihe 2013/2026 (ISIN: DE000A1TNA70, WKN: A1TNA7, die „Anleihe 2013/2026“) im Volumen von 17,551 Mio. Euro vorzeitig gekündigt.

Nach der erfolgreichen Platzierung der neuen Unternehmensanleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A383VY6, WKN: A383VY) und dem im Januar vollzogenen Rückkaufangebot für die Anleihe 2013/2026 hat SANHA die Refinanzierungsverhandlungen mit den Banken nicht zuletzt aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung früher als erwartet abgeschlossen.

Damit wurde das vom Management ausgegebene Ziel einer stärkeren Diversifizierung der Finanzierungsstruktur vorzeitig erreicht.

Die vollständige Rückzahlung der ausstehenden Schuldverschreibungen erfolgt per 15. März 2025 zu einem Kurs von 103,00 % des Nennwerts zuzüglich der bis zum 14. März 2025 (einschließlich) auf den Nennbetrag aufgelaufenen Zinsen.

