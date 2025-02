EQS-News: La Française ernennt Alexandre Menendez zum Head of Client Portfolio Management

EQS-News: La Française Group / Schlagwort(e): Personalie/Personalie

La Française ernennt Alexandre Menendez zum Head of Client Portfolio Management

Paris, 11. Februar 2025: La Française, die multi-spezialisierte Asset-Management-Gruppe der Crédit Mutuel Alliance Fédérale, freut sich über die Schaffung eines Client-Portfolio-Management-Teams sowie die Ernennung von Alexandre Menendez als dessen Leiter. Menendez ist in Paris ansässig und berichtet direkt an Gerardo Duplat, Head of Business Development.

In seiner neuen Funktion unterstützt Menendez das Know-how der Gruppe im Bereich börsennotierter Assets und fungiert als Bindeglied zwischen dem Portfoliomanagement-Team von Crédit Mutuel Asset Management und dem Business Development-Team von La Française.

Gerardo Duplat sagt: „Alexandre verfügt über umfassende Erfahrung und fachliche Kompetenz. Ich bin überzeugt, dass seine breite Branchenkenntnis und sein tiefes Verständnis für die Anlegerbedürfnisse der Anleger ausschlaggebend für unser weiteres Wachstum in Europa sein werden. Ich freue mich, Alexandre im Team von La Française begrüßen zu dürfen.“

Alexandre Menendez, CFA, Head of Client Portfolio Management

Alexandre kann auf 18 Jahre Erfahrung im Asset Management zurückblicken. Er begann seine Karriere 2006 als Global Fixed Income Portfolio Manager bei AXA Investment Managers, wo er sich auf Global-Aggregate-Strategien spezialisierte. 2020 wechselte er zu ELEVA Capital, wo er die Fixed-Income-Abteilung gründete und leitete.

Alexandre Menendez hat einen Master-Abschluss in Finanzen von der ESCP und ist CFA-Charterholder.

Über La Française

Die La Française Gruppe bietet eine fundamentale, aktive Vermögensverwaltung, die Performance- und Nachhaltigkeitsziele über alle Anlageklassen hinweg verbindet. Unsere Spezialisten-Architektur ermöglicht es unseren Fondsmanagern, sich voll und ganz auf das zu konzentrieren, wofür sie sich jeweils in ihrem Spezialgebiet begeistern.

Unser Anteilseigner, die Crédit Mutuel Alliance Fédérale, eine Genossenschaftsgruppe und die erste „Banque à Mission“, ist der Anker für unser Engagement und unsere verantwortungsvollen Investments. Unsere Teams haben in vielen ESG-Aspekten Spitzenkompetenz entwickelt, die in sämtliche unserer Geschäftsaktivitäten und Analysen einfließt. Unser partnerschaftlicher Ansatz in der Kundenbeziehung und die Kreativität unserer Teams stellen den Kunden in den Mittelpunkt und ermöglichen die Entwicklung innovativer Lösungen und Dienstleistungen, die auf die Anlagebedürfnisse und Zeithorizonte unserer Kunden zugeschnitten sind.

Die La Française Gruppe ist die Asset-Management-Sparte der Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Mit einem verwalteten Vermögen von 155 Milliarden Euro (30.09.2024) sind wir ein wichtiger Akteur im Bereich der Vermögensverwaltung in Frankreich und Europa. Mit mehr als 1.000 Mitarbeitern sind wir in zehn Ländern tätig, arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen und sind dicht an den Märkten, in die wir investieren. Unsere Fachkompetenz umfassen börsennotierte und nicht-börsennotierte Vermögenswerte, einschließlich Immobilien.

Weitere Informationen finden Sie unter: la-francaise.com

Pressekontakt

La Française Systematic Asset Management GmbH

Bianca Tomlinson

Neue Mainzer Straße 80

60311 Frankfurt

Tel. +49 (0)69 975743 03

Bianca.Tomlinson@la-francaise.com

https://www.la-francaise-systematic-am.com

Dolphinvest Communications

Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu

Disclaimer

Herausgegeben von La Française Finance Services, mit Sitz in 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich und zugelassen von der ACPR unter der Nummer 18673 als Investmentgesellschaft.

Die Portfolioverwaltungsgesellschaft La Française Real Estate Managers erhielt die AMF-Zulassung Nr. GP-07000038 vom 26. Juni 2007 und die AIFM-Zulassung vom 24.06.2014 gemäß der Richtlinie 2011/61/EU (www.amf-france.org).

