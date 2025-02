EQS-News: Wyden ernennt Rémy Schimmel Maillet-Contoz zum Chief Financial Officer

Emittent / Herausgeber: Wyden / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

Wyden ernennt Rémy Schimmel Maillet-Contoz zum Chief Financial Officer



11.02.2025 / 08:30 CET/CEST

Zürich, 11. Februar 2025 – Wyden, der führende Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Assets, gibt bekannt, dass Rémy Schimmel Maillet-Contoz als Chief Financial Officer in den Vorstand und das Führungsteam berufen wurde. Die Ernennung zum CFO ist seit dem 10. Februar 2025 wirksam. Die Besetzung des Postens geht einher mit der strategischen globalen Expansion von Wyden in den kommenden Jahren.

In der Funktion des CFO wird Rémy Schimmel Maillet-Contoz das Finanzcontrolling von Wyden verantworten. Er wird die Entwicklung und Umsetzung der Finanzstrategie sowie das Tagesgeschäft im Finanzbereich, einschließlich Compliance, leiten. Die Ernennung erfolgt im Anschluss an Wydens erfolgreiche Finanzierungsrunde der Serie B in Höhe von 14,5 Millionen Schweizer Franken, die im November 2024 vermeldet wurde.

Schimmel Maillet-Contoz verfügt über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der internationalen Bank- und Finanzdienstleistungsbranche und hat dort Führungspositionen auf C-Level und Direktorenebene innegehabt. Er war unter anderem als CFO bei Cembra tätig, einem der führenden Schweizer Anbieter von Finanzprodukten und Finanzdienstleistungen. Weitere berufliche Stationen waren Coutts, eine 1692 gegründete britische Privatbank, die Natwest Group und die renommierte Lloyds Banking Group.

Andy Flury, Gründer und CEO von Wyden: „Die Berufung von Rémy Schimmel Maillet-Contoz als CFO ist ein wichtiger Schritt auf unserer Post-Series-B-Roadmap. Ich freue mich sehr, Rémy im Wyden-Team und im Vorstand willkommen zu heißen. Durch seine umfangreiche Expertise im Bank- und Finanzwesen sowie seinem exzellenten Netzwerk ist er in einer idealen Position, um die Expansion von Wyden in regulierte digitale Asset-Märkte auf Finanzseite voranzutreiben. Gleichzeitig bringt er ein tiefes Verständnis für unser Geschäft und unsere Kunden mit.“

Über Wyden

Wyden ist der weltweit führende Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten. Die Wyden-Plattform deckt den gesamten Handelszyklus ab und unterstützt die nahtlose Integration von Verwahrungs-, Kernbanken- und Portfoliomanagement-Systemen sowie die vollständige Automatisierung und optimiert somit den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Wyden wurde von einem Team aus Handelssystem-Veteranen und Krypto-Asset-Experten entwickelt und bietet erstklassige Infrastrukturlösungen, die den höchsten institutionellen Anforderungen gerecht werden. Wyden hat seinen Hauptsitz in Zürich, betreibt mehrere Produktzentren in Polen und hat Niederlassungen in Singapur und New York.

Mehr Informationen finden Sie unter www.wyden.io.

Kontakt Medien

Wyden

Felix Saible

+41 78 805 44 94

felix.saible@wyden.io

Kontakt Wirtschaftspresse Deutschland

edicto GmbH

Ralf Droz / Jessica Pommer

+49 (0) 69 90 55 05-54

wyden@edicto.de

