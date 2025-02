Mehr als 1.000 Wasserstofftankstellen weltweit

MÜNCHEN/OTTOBRUNN (dpa-AFX) - Weltweit gibt es inzwischen mindestens 1.160 Wasserstofftankstellen. Zu diesem Ergebnis kommt die Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST), ein Beratungsunternehmen, dessen größter Gesellschafter der TÜV Süd ist. Insgesamt sind den Daten zufolge vergangenes Jahr rund 125 neue Tankstellen eröffnet worden. 42 davon in Europa, rund 30 in China und 25 in Südkorea.

Im Vergleich zu klassischen Kraftstoffen oder Ladesäulen ist die Zahl der Wasserstofftankstellen aber weiter gering. So gibt es alleine in Deutschland rund 14.000 Tankstellen für fossile Kraftstoffe und rund 90.000 Ladeeinrichtungen.

Die jährliche Auswertung zeigt für 2024 zum ersten Mal einen Wert über 1.000 Wasserstofftankstellen, obwohl die Zahl wohl schon 2023 überschritten wurde. Hintergrund ist, dass inzwischen genauere und deutlich höhere Zahlen zu China vorliegen. Dort zählt die LBST inzwischen 384 Tankstellen.

China ist damit der größte Markt. In ganz Asien sind es 748 - die restlichen Standorte liegen vor allem in Südkorea (198) und Japan (161). In Europa sind es 294, davon 113 in Deutschland, weitere 65 in Frankreich. In den USA gibt es 89 Tankstellen, die große Mehrheit davon befindet sich mit 74 in Kalifornien.

Die genaue Zahl der Tankstellen weise gewisse Unsicherheiten auf, heißt es von der LBST. Das liege unter anderem an fehlenden öffentlichen Bekanntmachungen bei Schließungen.