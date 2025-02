EQS-Media / 11.02.2025 / 09:05 CET/CEST



Mythos Quereinstieg: Karrierewechsel gelingt oft leichter als gedacht

Drei Viertel der Quereinsteiger*innen zufrieden im neuen Job

Mehr als 38 Prozent ohne Herausforderungen beim Karrierewechsel

2 von 3 arbeiten noch heute in einem fachfremden Job

Mut lohnt sich: Quereinsteiger*innen geben eigene Zweifel als größtes Hindernis an

DÜSSELDORF, 11. Februar 2025 —

Der Quereinstieg boomt: In den letzten fünf Jahren haben sich Stellenanzeigen auf Stepstone.de, die explizit nach Menschen aus fachfremden Bereichen gesucht haben, mehr als vervierfacht. Und der Quereinstieg gelingt oft leichter als gedacht: Demnach haben 48 Prozent der Befragten bereits den Quereinstieg hinter sich. Das heißt, sie waren oder sind in einem Beruf tätig, der nicht dem ursprünglichen Ausbildungsweg entspricht. Das ist das Ergebnis einer aktuellen, repräsentativen Online-Befragung von Stepstone unter knapp 6.300 Beschäftigten in Deutschland.

Knapp zwei Drittel (69 Prozent) der Befragten arbeitet auch heute noch in dem Job, für den sie einst den Quereinstieg gewagt haben. Und sie sind glücklich mit der Entscheidung: 3 von 4 (74 Prozent) sind mit ihrem Job nach dem Karrierewechsel zufrieden.

In die eigenen Fähigkeiten vertrauen und sich weiterentwickeln

Den Schritt in einen gänzlich fremden Job zu wagen, war für etwa ein Fünftel der Quereinsteiger*innen rückblickend von persönlichen Unsicherheiten und Zweifeln geprägt (22 Prozent). Eine*r von acht (13 Prozent) musste für den neuen Job zusätzliche Weiterbildungen absolvieren und 12 Prozent fanden den Wechsel herausfordernd, weil sie noch kein Netzwerk im neuen Jobumfeld hatten.

Doch: der überwiegende Großteil hatte keinerlei Schwierigkeit beim Quereinstieg (38 Prozent).

„Der Job fürs Leben hat ausgedient“, sagt Dr. Tobias Zimmermann, Arbeitsmarktexperte bei The Stepstone Group. „Die Arbeitswelt verändert sich immer schneller und somit auch welche Tätigkeiten und Fähigkeiten gebraucht werden. In Sachen Karriere wird sich das für immer mehr Menschen lohnen. Schon heute fehlen Arbeitskräfte und deshalb sind anpassungsfähige Berufserfahrene besonders wertvoll. Das Erfolgsrezept für den Quereinstieg basiert auf zwei Faktoren: stetige Weiterentwicklung und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.“

Arbeitsmarkt der Zukunft ist flexibel

Bereitschaft zur Veränderung kann sich auszahlen – für Arbeitnehmende und Unternehmen gleichermaßen: Viele Beschäftigte fühlen sich in ihrem Job unterfordert und sind unzufrieden damit, wie sie ihre Kompetenzen einbringen können (43 Prozent), während Unternehmen händeringend nach passenden Fachkräften suchen. Neun von zehn der parallel befragten Recruiter*innen (88 Prozent) finden keine geeignete Kandidat*innen mit den benötigten Kompetenzen. Auf Quereinsteiger*innen zu setzen, wird daher immer beliebter.

„Fachkräfte fühlen sich falsch eingesetzt, während Unternehmen passende Kandidat*innen vermissen. Das zeigt: Qualifizierung und Weiterbildung werden zum Erfolgsfaktor schlechthin. Unternehmen sollten zentrale Fähigkeiten kontinuierlich und systematisch schulen - für neue und langjährige Mitarbeitende. Die Beschäftigten werden ihre Fähigkeiten und Talente stets weiterentwickeln. Das ist der Schlüssel für einen flexiblen und anpassungsfähigen Arbeitsmarkt und damit für unsere Zukunftsfähigkeit“, sagt Dr. Tobias Zimmermann.

Über die Studie

Die Studienreihe „Hiring Trends Index“ ist eine quartalsweise erscheinende Untersuchung von The Stepstone Group. Dafür wurden im Zeitraum vom 9. bis 20. Januar 2025 online 6.300 deutsche Arbeitnehmende, sowie 700 Recruiter und Recruiterinnen befragt. Beleuchtet wurden in der aktuellen Erhebung unter anderem die Bereitschaft bei Arbeitnehmenden, eine neue Stelle zu suchen, die Erfahrung in bisherigen Bewerbungsprozessen sowie das Thema Quereinstieg. Die Ergebnisse der Arbeitnehmenden sind repräsentativ für die deutsche Erwerbsbevölkerung nach Alter, Geschlecht und Bildung.

Über die Analyse der Stellenanzeigen auf Stepstone.de

Datengrundlage für die Analyse von Quereinstiegs-Jobs ist die durchschnittliche Anzahl der täglichen Stellenanzeigen auf Stepstone.de, die diese Begrifflichkeit beinhaltet haben. Die Analysen beziehen sich auf den Zeitraum 2019 auf 2024.

Über The Stepstone Group

The Stepstone Group ist eine weltweit führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Talenten zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. Mit Hilfe KI-unterstützter Job-Marktplätze und programmatischer Marketing-Lösungen erreichen jedes Jahr mehr als 130 Millionen Bewerbungen rund 140.000 Arbeitgeber. Im Geschäftsjahr 2023 erwirtschaftete The Stepstone Group einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro. Das Unternehmen ist in mehr als 30 Ländern aktiv – darunter mit Stepstone in Deutschland, mit Appcast in den USA und mit Totaljobs in Großbritannien. The Stepstone Group mit Hauptsitz in Düsseldorf beschäftigt weltweit mehr als 3.500 Menschen. Mehr Informationen unter:

www.thestepstonegroup.com/de

