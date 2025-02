Scholz kritisiert Merz: 'ständige Kehrtwenden'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat dem Kanzlerkandidaten der Union, Friedrich Merz, "ständige Kehrtwenden" in der Sicherheitspolitik und bei der Unterstützung der Ukraine vorgeworfen. "Den Marschflugkörper Taurus wollten Sie erst unbedingt an die Ukraine liefern. Dann war Wahlkampf in Ostdeutschland - und im ZDF-Sommerinterview fanden Sie plötzlich den besonnenen Kurs der Regierung richtig", sagte Scholz in der letzten Bundestagsdebatte vor der Wahl an den CDU-Vorsitzenden gerichtet.

Merz habe Scholz einige Wochen später "sogar ein Ultimatum setzen" wollen, sagte Scholz. "Wer in Fragen von Krieg und Frieden so kopflos daherredet, wer so orientierungslos ist, der sollte keine Verantwortung tragen für Deutschlands Sicherheit", sagte Scholz, der Taurus-Lieferungen ablehnt. Seinen eigenen Kurs bezeichnete er als "Entschlossenheit und Besonnenheit"./cn/DP/tih