Blatt - USA lassen russischen Häftling im Rahmen von Häftlingsaustausch frei

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Einen Tag nach der Freilassung des Amerikaners Marc Fogel aus russischer Haft werden nach einem Medienbericht auch die USA einen inhaftierten Russen heimreisen lassen.

Alexander Vinnik werde im Rahmen eines Austausches von Häftlingen freigelassen, berichtete die "New York Times" am Mittwoch. Vinnik war im Mai zu einer 20-jährigen Gefängnisstrafe wegen Geldwäsche verurteilt worden. Der Russe wurde bereits 2017 verhaftet. Die Ermittler hatten ihm vorgeworfen, vier Milliarden Dollar mit seiner Kryptowährungsbörse BTC-e gewaschen zu haben. Vinnik hatte sich in seinem Prozess für schuldig bekannt.

Fogel war 2021 in Russland inhaftiert worden. Er wurde damals festgenommen, weil bei seiner Einreise nach Russland bei ihm Marihuana gefunden wurde, das er nach Angaben seiner Familie lediglich zu medizinischen Zwecken mit sich trug. Ein Jahr später wurde er zu einer 14-jährigen Haftstrafe verurteilt.

(Bericht von Brendan O'Brien, geschrieben von Hans Busemann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)