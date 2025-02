EQS-News: vbw Pressemitteilung zum dualen Studium in Bayern: Duales Studium bleibt Erfolgsmodell – erstmalig über 9.000 Studierende

Emittent / Herausgeber: ibw – Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Duales Studium bleibt Erfolgsmodell – erstmalig über 9.000 Studierende

Brossardt: „Nachwuchs praxisnah qualifizieren und frühzeitig an Unternehmen binden“

(München, 12.02.2025). Anlässlich der Veröffentlichung der aktuellen Studierendenzahlen in Bayern durch "hochschule dual" betont die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. die Rolle des dualen Studiums als Erfolgsmodell in Bayern. So verzeichnen die bayerischen Hochschulen für das laufende Wintersemester 2024/2025 einen Zuwachs von fünf Prozent und erreichen damit erstmalig über

9.000 dual Studierende

. vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt führt aus: „Die Zahl steigt seit nunmehr 19 Jahren kontinuierlich an und die aktuelle Konjunktur- und Strukturkrise konnte sie bisher zum Glück auch nicht eintrüben. Die Studierenden schätzen die Praxisorientierung und finanzielle Sicherheit während des Studiums. Die Unternehmen können die Nachwuchstalente frühzeitig an sich binden und so ihren Fachkräftebedarf sichern, denn das duale Konzept unterstützt den reibungslosen Übergang vom Studium ins Arbeitsleben. Von dem Konzept profitieren alle Beteiligten.“

Entsprechend wächst auch die Zahl an dualen Studiengängen im Freistaat. Am beliebtesten sind mit

5.352 Studierenden Technik- und IT-Studiengänge

, gefolgt vom Sozial- und Gesundheitswesen mit 1.798 dual Studierenden und den Wirtschaftswissenschaften mit 1.131 dual Studierenden. Brossardt erklärt: „Studierende profitieren gerade im naturwissenschaftlich-technischen Bereich von der praxisnahen und gleichzeitig akademischen Ausbildung. So sind sie beim Eintritt in die Erwerbstätigkeit mit den betrieblichen Abläufen vertraut. Durch die enge Orientierung am Arbeitsmarkt haben die dual Studierenden speziell in MINT-Fächern gute Karriereperspektiven.

Auch die Zahl der Praxispartner im dualen Studium verbleibt auf hohem Niveau. Insgesamt verzeichnet "hochschule dual“ 3.550 Praxispartner-Kooperationen mit den Hochschulen. Brossardt erklärt: „Das duale Studium trägt mit seiner bedarfsgerechten Ausrichtung und einem hohen Anteil an MINT-Studiengängen gezielt zur Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes bei. Eine große Chance für die Zukunft bietet der weitere Ausbau dualer Masterstudiengänge, denn sie sind ein wertvolles Personalentwicklungsinstrument.“

