Goldpreis entfernt sich von Rekordhoch – US-Teuerung stärker als gedacht

Mit einer Januar-Rate in Höhe von 3,0 Prozent lag die Teuerung inklusive der Treiber Energie und Lebensmittel höher als gedacht (2,9 Prozent), nach ebenfalls 2,9 Prozent im Dezember. Die für die Fed maßgebliche Kernrate der Teuerung fiel sogar um 0,2 Prozentpunkte höher aus, als erwartet und liegt damit bei 3,3 Prozent. Besagte Rate blendet schwankungsanfällige Werte wie etwa Energie nebst Lebensmittel aus.

Robuste US-Inflationsdaten haben Anleger am Mittwochnachmittag auf dem falschen Fuß erwischt. Dass der Preisdruck in der größten Volkswirtschaft der Welt sich stärker ausgestaltet als im Vorfeld gedacht, dürfte zulasten der Zinssenkungsfantasien gehen. Ihre Aufmerksamkeit sollten Investoren weiterhin auf die Handelsstreitigkeiten legen.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment – wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Jahresausblick 2025

Navigieren Sie durch die Unsicherheiten des Jahres 2025 mit unserem umfassenden Leitfaden für Trader. Erfahren Sie, ob der US-Dollar seine Stärke beibehält, welche Herausforderungen die US-Aktienmärkte nach der Wahl erwarten, und warum europäische Aktien trotz Druck optimistisch bleiben können. Entdecken Sie die unterschiedlichen Entwicklungen in den asiatischen Märkten, wie Bitcoin unter einer krypto-freundlichen Politik Trumps neue Höhen erreichen könnte und warum Gold in unsicheren Zeiten glänzt. Fundierte Prognosen und Strategien helfen Ihnen, sich in einem volatilen Marktumfeld erfolgreich zu positionieren.

Laden Sie jetzt den vollständigen Bericht herunter und sichern Sie sich Ihren Wissensvorsprung!

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto

Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des „wirklichen“ Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.