IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: ISX Financial EU Plc: Rekordquartal und Pläne für Börsennotierung

Q4 2024: Erwartungen übertroffen

ISX Plc hat im vierten Quartal 2024¹ die eigenen Erwartungen übertroffen: Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 81% auf 15,7 Millionen Euro, wobei allein im Dezember ein Rekordumsatz von sechs Millionen Euro erzielt wurde. Das Transaktionsvolumen überstieg im zweiten Quartal in Folge die Milliardengrenze. Mit einer EBITDA-Marge von 61 % und einem Quartalsgewinn von acht Millionen Euro, was einer Steigerung von 396 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, unterstreicht das Unternehmen seine finanzielle Stärke. Um Innovationen voranzutreiben und seine solide Marktposition auszubauen, investierte ISX Plc außerdem 0,8 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung und verzeichnete im Jahr 2024 einen Mitarbeiterzuwachs von 22 % auf insgesamt 184 Beschäftigte. Das Nettovermögen stieg im Jahresvergleich um 160 % auf 42,1 Millionen Euro.

Nikogiannis Karantzis, Chief Executive Officer von ISX Plc, fügte hinzu: Wir sind stolz darauf, unser fünftes Rekordquartal in Folge bekannt zu geben. Es unterstreicht die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells und das unermüdliche Engagement unseres Teams. Unser Fokus liegt stets auf der Förderung von nachhaltigem Wachstum durch Innovation, operative Exzellenz und ein unermüdliches Engagement für den Erfolg unserer Kunden.

Intelligente Finanzprodukte und starke Partnerschaften

Die jüngsten Erfolge basieren auf einem starken Produktangebot und Partnernetzwerk. So bietet das Unternehmen beispielsweise Zahlungsverkehrs- und Bankdienstleistungen für Unternehmen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und im Vereinigten Königreich an. Als Authorized Electronic Money Institution (AEMI) kombiniert ISX Plc traditionelle Bankdienstleistungen mit moderner Zahlungsabwicklung. ISXMoney beispielsweise kombiniert Transaktionsbanking, Einlagen und Zahlungsdienste, während ISXPay® globale Online-Zahlungen mit integriertem Betrugsschutz ermöglicht. ISX Plc hat außerdem vor kurzem in strategischer Partnerschaft mit Diners Club International® die flykk® Debitkarte auf den Markt gebracht, die den Nutzern eine Reihe von exklusiven Vorteilen² bietet. Nutzer der dazugehörigen flykk®-App können außerdem von weltweiten Zahlungen, kostenlosen Geldtransfers zwischen flykk®-Nutzern und Banküberweisungen innerhalb der EU profitieren.

Zu den Partnern von ISX Financial EU Plc gehören Diners, Mastercard, UnionPay International und JCB. ISX ist außerdem in wichtige Zahlungssysteme wie SEPA, FPS, CHAPS und BACS integriert und ist Mitglied des SWIFT-Netzwerks.

Geplanter Börsengang

Als logische Fortsetzung der bisherigen Erfolgsgeschichte arbeitet ISX Plc nun mit Hochdruck an der Vorbereitung eines Dual Listings. Die Erstnotierung soll an der Cyprus Stock Exchange (CSE) erfolgen, gefolgt von einer Zweitnotierung an einer internationalen Premium-Börse. Der genaue Zeitplan hängt von den behördlichen Genehmigungen ab, die innerhalb der nächsten 3-4 Monate erwartet werden.

