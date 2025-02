IRW-News: Rektron Group Inc.: Rektron Group und R.K. Batra Group unterzeichnen Term Sheet für Strategische Akquisition

IRW-PRESS: Rektron Group Inc.: Rektron Group und R.K. Batra Group unterzeichnen Term Sheet für Strategische Akquisition

VANCOUVER, British Columbia, 5. Februar 2025 / IRW-Press / Rektron Group Inc. (CSE:REK. U; FRA:F75) ("Rektron" oder das "Unternehmen"), eine globale Rohstoffhandelsgruppe mit Tochtergesellschaften, die sich auf den Handel mit Energie, Metallen und Energiewenderohstoffen spezialisiert haben, freut sich bekannt zu geben, dass sie ein unverbindliches Termsheet vom 1. Januar 2025 mit der R.K. Batra Group (Batra), einem in Indien ansässigen Unternehmen, unterzeichnet hat.

Batra ist ein etabliertes Unternehmen im indischen Flüssiggassektor (LPG). Die Gruppe wurde 1981 von Herrn R.K. Batra gegründet und begann als Transporteur von Flüssiggas, Propan und Propylen unter dem Namen "Shree Rama Roadways". Batra ist in Indien und Nepal stark vertreten, betreibt eine Flotte von über 950 LPG-Tankfahrzeugen und besitzt zwei LPG-Abfüllanlagen. Darüber hinaus betreibt R.K. Batra eine Produktionsanlage für LPG-Zylinder, die nach strenger Prüfung für die Lieferung an den US-Markt zugelassen wurde.

"Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser unverbindlichen Vereinbarung mit R.K. Batra, die unsere Kapazitäten im LPG-Sektor erheblich stärken wird ", sagte Atanas Kolarov, CEO von Rektron. " Diese Transaktion soll die Ambitionen von Rektron im Energiebereich verstärken und unsere Energieinfrastruktur-Aktiva ausbauen."

Durch diese geplante Übernahme möchte Rektron seine Kapazitäten im LPG-Sektor erheblich erweitern und seine Präsenz in den bevölkerungsreichsten Ländern festigen. Die unmittelbaren Pläne bestehen darin, die LPG-Flotte strategisch zu vergrößern, die Kapazität sowohl der Abfüll- als auch der Produktionsbetriebe zu verdoppeln, LPG-Terminals entlang der westlichen und östlichen Häfen Indiens zu entwickeln und LPG direkt nach Indien zu importieren, um die wachsende Nachfrage zu bedienen.

Im Rahmen der Vereinbarung werden die Tochtergesellschaften von Batra: Suryashakti Vessels Private Limited, Gill International Limited und Shree Rama Roadways, in einer einzigen Holdinggesellschaft zusammengeführt.

Die geplante Übernahme wird entweder als Aktientausch mit dem Unternehmen oder als Kombination aus einem Aktientausch und einer Barzahlung strukturiert. Nach Abschluss der Transaktion wird die Rektron Group Inc. eine Beteiligung von 68 % an dem zusammengeschlossenen Unternehmen halten, während Batra die restlichen 32 % der Anteile behält. Im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme sind keine Vermittlungsprovisionen zu zahlen, und die Parteien handeln zu marktüblichen Bedingungen.

Die geplante Übernahme steht unter dem Vorbehalt bestimmter Bedingungen, einschließlich des Abschlusses einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung, der Verhandlung und des Abschlusses einer endgültigen Vereinbarung sowie gegebenenfalls der behördlichen Genehmigung. Die Parteien haben den 31. März 2025 oder ein anderes zu vereinbarendes Datum als Abschlussdatum festgelegt.

Über Rektron Group Inc.

Das Unternehmen ist die Holding- und Muttergesellschaft von Rektron AQ Limited, diese wiederum die Holding- und Muttergesellschaft von DL Hudson Limited ist. DL Hudson Limited ist der Handelszweig der Unternehmensgruppe, von der es mehrere Tochtergesellschaften gibt, die den globalen Rohstoffhandel der Gruppe unterstützen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Vancouver (British Columbia), während Rektron AQ Limited seinen Hauptsitz in London (Großbritannien) hat.

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung eines erfahrenen Teams aus Management und Händlern, eine umfassende geografische Ausweitung und Produktdiversifizierung, Handels- und Logistikkompetenz sowie Finanz- und Risikomanagement.

Das Team der Gruppe setzt sich aus Energie- und Metallhändlern sowie Finanzexperten mit Fachwissen aus der City of London und der Wall Street zusammen. Die Handelsexpertise umfasst die wichtigsten Energie- und Metallprodukte, insbesondere Eisen- und Nichteisenmetalle, recycelte Metalle und Energiewenderohstoffe ("ETC"), Rohöl und Euro-VI-konforme raffinierte Ölprodukte. Das Unternehmen und seine verbundenen Unternehmen führen Transaktionen in allen konformen Märkten gemäß den internationalen Handelsvorschriften und -richtlinien durch. Weitere Informationen finden Sie unter www.rektrongroup.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten von Retron hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. Alle Aussagen, die Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie "wird wahrscheinlich resultieren", "wird erwartet", "erwartet", "wird fortgesetzt", "wird erwartet", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "beabsichtigt", "plant", "prognostiziert", "Prognose", "Strategie", "Ziel" und "Ausblick") sind keine historischen Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein und können Schätzungen, Annahmen und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollten nicht übermäßig als verlässlich angesehen werden. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Rektron liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen offengelegt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem die Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung und der Abschluss der geplanten Übernahme sowie andere Faktoren, die unter "Vorsicht in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen" und "Risikofaktoren" im geänderten und neu formulierten endgültigen Prospekt des Unternehmens vom 12. August 2024 aufgeführt sind. Rektron übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Von Zeit zu Zeit tauchen neue Faktoren auf, und es ist Rektron nicht möglich, alle von ihnen vorherzusagen oder die Auswirkungen jedes dieser Faktoren zu beurteilen oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Martyna Jovaisaite

Rektron Group Inc.

investorrelations@rektrongroup.com

(604) 359-5412

Caroline Sawamoto

Alliance Advisors IR

csawamoto@allianceadvisors.com

(604) 307-9223

