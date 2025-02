Italien: Industrieproduktion fällt so stark wie seit fast drei Jahren nicht mehr

ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Industrieproduktion Ende 2024 so stark gefallen wie seit fast drei Jahren nicht mehr. Im Dezember ging die Gesamtproduktion gegenüber dem Vormonat um 3,1 Prozent zurück, wie das Statistikamt Istat am Mittwoch in Rom mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Rückgang um 0,2 Prozent gerechnet. Zuletzt war die Produktion im Januar 2022 stärker gefallen. Im November war sie noch um 0,3 Prozent gestiegen. Im Jahresvergleich fiel die Produktion im Dezember um 7,1 Prozent. Hier war ein Rückgang um 2,5 Prozent erwartet worden./jsl/jkr/mis