Nach Zugunglück in Hamburg: Ein Gleis wieder frei

HAMBURG (dpa-AFX) - Stunden nach dem Zusammenstoß eines Lkws mit einem ICE in Hamburg ist der Zug abgeschleppt worden. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte, ist eines der betroffenen Gleise im Süden der Stadt seit dem frühen Morgen wieder befahrbar. Dennoch sollten sich Fahrgäste darüber informieren, ob ihre Züge planmäßig fahren. Bei dem Zugunglück im Bezirk Harburg wurden am Dienstag 25 Menschen verletzt, einer starb. Der ICE war mit einem schwer beladenen Lkw zusammengestoßen. Der Fahrer des Sattelzuges wurde zunächst in Polizeigewahrsam genommen.