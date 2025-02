TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Februar 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 13. Februar 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Commerzbank, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 h Analystenkonferenz, 10.30 h Bilanz-Pk, 14.30 Capital Markets Day) 07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q1-Zahlen (11.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 1/25 07:00 DEU: Siemens, Q1-Zahlen und 10.00 h Hauptversammlung, München (7.30 h Pk, 8.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen (11.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q1-Zahlen (8.00 h Analystenkonferenz, 10.00 h Pk) 07:00 DEU: KWS Saat, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Bertrandt, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen 07:00 AUT: Strabag, Jahreszahlen 07:00 BEL: KBC Group, Jahreszahlen 07:00 CHE: DSM-Firmenich, Jahreszahlen 07:00 CHE: Lastminute, Jahreszahlen 07:00 CHE: Nestle, Jahreszahlen (9.00 h Call, 10.30 h Analystenkonferenz)) 07:15 CHE: Swisscom, Jahreszahlen 07:30 DEU: MVV Energie, Q1-Zahlen 07:30 NLD: Adyen, Jahreszahlen 07:30 FRA: Orange, Jahreszahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Q4-Zahlen 07:30 DEU: Douglas, Q1-Zahlen 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen 08:00 GBR: Unilever, Jahreszahlen 08:00 GBR: Relx, Jahreszahlen 08:00 GBR: British American Tobacco, Jahreszahlen 08:00 GBR: Barclays, Jahreszahlen 08:00 GBR: Tate & Lyle, Q1-Zahlen 08:00 JPN: Sony, Q3-Zahlen 08:00 JPN: Honda Motor, Q3-Zahlen 11:00 DEU: Frosta AG, Bilanz-Pk, Bremerhaven 11:00 GBR: Easyjet, Hauptversammlung 12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q4-Zahlen 13:00 USA: Altice USA, Q4-Zahlen 21:00 USA: Airbnb, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Hamburg Commercial Bank, Jahreszahlen FRA: Legrand, Jahreszahlen FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Jahreszahlen JPN: Nissan Motor, Q3-Zahlen NLD: Euronext, Jahreszahlen USA: Deere & Co, Q1-Zahlen USA: Baxter International, Q4-Zahlen USA: Applied Materials, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Erzeugerpreise 1/25 06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/25 (endgültig) 08:00 GBR: Industrieproduktion 12/24 08:00 GBR: Handelsbilanz 12/24 08:00 GBR: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: BIP 12/24 08:00 GBR: Privatkonsum Q4/24 08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/24 08:00 DEU: Verbraucherpreise 1/25 (endgültig) 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Dezember und Jahr 2024 08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 1/25 10:00 POL: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Industrieproduktion 12/24 14:30 USA: Erzeugerpreise 1/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Jahres-Pk Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Berlin 09:00 DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Deutschen Bahn 09:00 DEU: Online-Pressegespräch Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW Berlin) zu Investitionen nach der Bundestagswahl 09:30 DEU: Pk zur vierten «No Money For Terror»-Konferenz (NMFT) 09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zur Verlängerung der Zulassung von Glyphosat 10:00 DEU: Online-Pk Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) zu den Jahreszahlen 2024 der deutschen Luftverkehrswirtschaft mit BDL-Präsident Jens Bischof und dem Hauptgeschäftsführer Joachim Lang 11:00 DEU: Unternehmertag 2025 zu aktuellen Themen aus der Wirtschafts- und Mittelstandspolitik, Dortmund Veranstalter sind Handwerk.NRW, Westdeutschen Handwerkskammertag (WHKT) und Unternehmerverband Handwerk NRW (UHV). 11:00 DEU: Online-Veranstaltung Frauenhofer-Institut zur Erkennung von Fake News, Darmstadt Die Veranstaltung des Fraunhofer-Instituts für Sichere Informationstechnologie steht unter dem Motto «Fake News in Messengerdiensten erkennen und bekämpfen». Es geht um die Frage, wie man Desinformationskampagnen in Messengerdiensten begegnen kann. 11:30 DEU: Online-PK Bitkom zu «Cybercrime - die Ängste der Deutschen vor dem digitalen Krieg» mit Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst 18:00 DEU: Online-Pk Deutsche Bahn zum Verkehrskonzept für die Generalsanierung der Strecke Hamburg - Berlin, Hamburg/Kiel 18:00 DEU: Gespräch mit der Chemie - Valentinstag 2025, Hannover Veranstalter: Chemieverbände in Norddeutschland Anwesend sind Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und Verbänden. 18:30 DEU: 9. Münchner Europakonferenz 2025 mit Diskussion zu «Die Zukunft der EU in der multipolaren Welt» mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU), München Veranstaltung des Vorstands der Münchner Europakonferenz e.V. in Zusammenarbeit mit der Giesecke+Devrient GmbH BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen, Brüssel Thema sind die Stärkung von Abschreckung und Verteidigung, der Krieg in der Ukraine und mögliche neue Ziele für Verteidigungsausgaben. + 16.15 Pk Nato-Generalsekretär Mark Rutte

