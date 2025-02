Trump-Gesandter erwirkt Freilassung von in Russland inhaftiertem US-Lehrer

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Der US-Sondergesandte für den Nahen Osten, Steve Witkoff, hat in Russland die Freilassung des dort inhaftierten amerikanischen Lehrers Marc Fogel erwirkt.

"Präsident Trump, Steve Witkoff und die Berater des Präsidenten haben einen Austausch ausgehandelt, der ein Zeichen des guten Willens seitens der Russen und ein Zeichen dafür ist, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen, um den brutalen und schrecklichen Krieg in der Ukraine zu beenden", sagte der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Mike Waltz, am Dienstag. US-Präsident Donald Trump versucht derzeit, die Grundlage für Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zu schaffen. Vor rund drei Jahren waren russische Soldaten in die Ukraine einmarschiert.

Fogel war seit 2021 in Russland inhaftiert. Er wurde damals verhaftet, weil bei seiner Einreise nach Russland bei ihm Marihuana gefunden wurde, das er nach Angaben seiner Familie lediglich zu medizinischen Zwecken mit sich trug. Ein Jahr später wurde er zu einer 14-jährigen Haftstrafe verurteilt.

