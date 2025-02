Bayerns Justizminister: Extremismus-Experten ermitteln

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach der Fahrt eines Autos in eine Gruppe von Demonstranten in München ermittelt die bayerische Zentralstelle für Extremismus und Terrorismus der Generalstaatsanwaltschaft. Das sagte Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) in der Nähe des Tatorts.

Das Motiv des verdächtigen Afghanen, der das Auto gefahren haben soll, sei aber noch unklar, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Es gebe bisher keine Hinweise darauf, "dass es irgendeinen Zusammenhang mit der Sicherheitskonferenz gibt". Die Tagung mit internationalen Spitzenpolitikern beginnt am Freitag in der bayerischen Landeshauptstadt.