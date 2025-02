EQS-News: Erfolgreicher Abschluss einer Junior Debt-Transaktion zwischen NEAG Norddeutsche Energie AG und Zencap Asset Management

Emittent / Herausgeber: NEAG Norddeutsche Energie AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kooperation

Erfolgreicher Abschluss einer Junior Debt-Transaktion zwischen NEAG Norddeutsche Energie AG und Zencap Asset Management



13.02.2025 / 15:47 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Erfolgreicher Abschluss einer Junior Debt-Transaktion zwischen NEAG Norddeutsche Energie AG und Zencap Asset Management

Die NEAG Norddeutsche Energie AG (NEAG) und Zencap Asset Management (Zencap AM) freuen sich bekannt zu geben, dass sie eine Nachrangfinanzierung für ein deutsches Onshore-Windportfolio mit einer Gesamtleistung von 77,2 MW abgeschlossen haben. Zencap AM strukturierte die Finanzierung mit einer Fazilität in Höhe von 20 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren für einen der von ihnen verwalteten Fonds, nämlich Zencap European Sustainable Transition II. Diese Fazilität soll in den nächsten 12 Monaten, beginnend mit der ersten Inanspruchnahme im Januar 2025, genutzt werden, um das für den Erwerb und den Bau des Windkraftportfolios, das sich im Besitz einer Tochtergesellschaft der NEAG befindet, erforderliche Kapital bereitzustellen.

Das Portfolio besteht aus sieben Onshore-Windprojekten in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg. Die Windprojekte sind unterschiedlich groß, wobei das kleinste etwa 4 MW und das größte 28 MW beträgt. Zwei Windkraftprojekte sind bereits in Betrieb, die übrigen befinden sich derzeit im Bau oder stehen kurz vor dem Baubeginn und sollen in den Jahren 2025 und 2026 in Betrieb genommen werden. Alle Windprojekte profitieren von der Einspeisevergütung nach dem deutschen Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).

„Die Zusammenarbeit mit Zencap AM, die wissen, wie wichtig es ist, den Übergang zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen, ist ein großer Erfolg für uns. Diese Finanzierungsfazilität wird ein Katalysator in unserer nächsten Wachstumsphase sein, der es uns ermöglicht, unsere ausgewählten Windprojekte schnell in Betrieb zu nehmen. Darüber hinaus freuen wir uns, mit Zencap unser Netzwerk an Finanzierungspartnern erweitert zu haben, wechles es uns ermöglicht, flexibel auf die sich ändernden Marktbedingungen zu reagieren und optimale Finanzierungslösungen für unser stetig wachsendes Windportfolio zu finden“, so Nik Piening, Mitglied des Vorstands der NEAG.

Guillaume Boucher, Partner bei Zencap AM, fügte hinzu: „Wir freuen uns über die neue Zusammenarbeit mit der NEAG, einem bekannten unabhängigen deutschen Wind-IPP. Diese Transaktion ist ein weiterer Beweis für die Fähigkeit von Zencap, komplexe Finanzierungsinstrumente für die Bau- und Betriebsphase von Windprojekten in diesem schwierigen Marktumfeld zu strukturieren und bereitzustellen. Diese Transaktion ist die erste deutsche Onshore-Windtransaktion unseres Fonds Zencap European Sustainable Transition II und unterstreicht unser Vertrauen in den deutschen Markt für erneuerbare Energien“.



Beteiligte der Transaktion:

Die NEAG wurde von LNF Energy als exklusivem Transaktionsberater und der Terpitz Rechtsanwaltskanzlei als Rechtsberater unterstützt.

Zencap AM wurde von Bird&Bird als Rechtsberater für die Kreditgeber beraten.

Mountstreet hat die Prüfung des Finanzmodells übernommen.

Über Zencap Asset Management

Zencap AM ist die auf Kreditfinantierungen spezialisierte Tochtergesellschaft des französischen Vermögensverwalters Ofi Invest Group (Aema-Gruppe). Das Team mit Sitz in Paris wurde 2009 gegründet. Anlagelösungen im Bereich Private Debt anzubieten und seinen Investoren einen Zugang zu direkten Kreditmöglichkeiten in Europa zu verschaffen. Innerhalb dieses Universum hat Zencap AM schrittweise mehrere synergetische Fachgebiete erschlossen Unternehmensanleihen, Infrastrukturanleihen, Immobilienanleihen und spezialisierte Kredite. Zencap AM setzt sich für die Umsetzung der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung Prinzipien verpflichtet. Zum 30. Juni 2024 verfügt Zencap AM über ein verwaltetes Vermögen von 4 Mrd. Euro.

www.zencap-am.fr

Über die NEAG Norddeutsche Energie AG



Die NEAG Norddeutsche Energie AG ist ein unabhängiger Energieerzeuger (IPP), der 2016 in Hamburg gegründet wurde und über ein verwaltetes Vermögen von rund 500 MW an laufenden Onshore-Windprojekten verwaltet. Die Investoren in den von der NEAG initiierten Investmentvehikel sind institutionelle Investoren mit Fokus auf langfristige, stabile Cashflows und ein langfristiges Interesse an Investitionen in professionell gemanagte Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien in ganz Europa. Die Stromproduktion des Unternehmens in 2024 insgesamt über 400 Gigawattstunden.

Pressekontakt: Steffen HUNDT - info@ne-ag.com

www.ne-ag.com

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.