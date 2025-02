EQS-News: Healthcare-Spezialist SHS Capital beruft Lukas Maucher in die Geschäftsführung – Hubertus Leonhardt wechselt in den Aufsichtsrat

Emittent / Herausgeber: SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH / Schlagwort(e): Private Equity/Personalie

Healthcare-Spezialist SHS Capital beruft Lukas Maucher in die Geschäftsführung – Hubertus Leonhardt wechselt in den Aufsichtsrat



13.02.2025

Tübingen / 13.02.2025

Der Healthcare-Spezialist SHS Capital hat einen wichtigen Schritt in der langfristigen Nachfolgeplanung umgesetzt und sichert das weitere Wachstum organisatorisch ab.

Lukas Maucher, der im Jahr 2022 von einer der Big-Four-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zur SHS wechselte und dort die Position des CFO übernahm, wird zukünftig als Geschäftsführer die Finanzen und das Risikomanagement der SHS und ihrer Fondsgesellschaften verantworten. Mit der Berufung von Lukas Maucher setzt SHS auf bewährte Stärke aus den eigenen Reihen.

„Mit Lukas Maucher haben wir ein hochqualifiziertes Mitglied der Geschäftsführung aus dem eigenen Haus aufgebaut“, führt Hubertus Leonhardt aus. „Mit seiner Berufung in die Geschäftsführung stellen wir sicher, dass unsere Private-Equity-Gesellschaft auch in den kommenden Fondsgenerationen die anspruchsvollen regulatorischen Anforderungen erfüllt.“

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird“, erläutert Lukas Maucher. „Schwerpunkt meiner Tätigkeit wird die Steuerung des Finanz- und Risikomanagements der SHS und ihrer Fondsgesellschaften sein.“

Darüber hinaus wird Hubertus Leonhardt nach 27 Jahren als Geschäftsführer in den kommenden Monaten in den neu zu gründenden Aufsichtsrat von SHS wechseln. Leonhardt war maßgeblich am Aufbau und an der Positionierung der SHS als einer der führenden europäischen Healthcare-Investoren beteiligt und hat dabei auch den Bereich Finanzen und das Fundraising verantwortet.

Die Geschäftsführung der SHS Capital umfasst weiterhin Sascha Alilovic, Uwe Steinbacher und Manfred Ulmer-Weber.



Über die SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH:

Der Brancheninvestor SHS ist ein in 1993 gegründeter Private Equity Anbieter, der Beteiligungen an Healthcare-Unternehmen in Europa eingeht. Der Fokus der Investitionen liegt dabei auf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechsel und Nachfolgesituationen. „Building European Healthcare Champions“ ist dabei die Beteiligungsphilosophie, nach der SHS-Portfoliounternehmen finanziert und entwickelt. Dabei geht der Tübinger Investor sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen ein. Zu den nationalen und internationalen Investoren der SHS-Fonds gehören etwa Pensionsfonds, Dachfonds, Stiftungen, Family Offices, strategische Investoren, Unternehmer und das SHS-Managementteam. Das Eigenkapital bzw. Eigenkapital-ähnliche Investment des AIF beträgt bis zu 50 Mio. €. Darüberhinausgehende Volumina können mit einem Netzwerk von Co-Investoren umgesetzt werden. Bei den Investitionsentscheidungen legt SHS starkes Gewicht auf die Berücksichtigung von ESG -Aspekten und hat sich daher den Richtlinien der UN PRI verpflichtet. SHS investiert derzeit aus ihrem sechsten Fonds, der 2022 aufgelegt wurde und ein Volumen von ca. € 270m aufweist.

Weitere Informationen unter: http://www.shs-capital.eu



Pressekontakt:

Sarah Stelzer

SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH

Bismarckstraße 12

72072 Tübingen

sas@shs-capital.eu

