GNW-News: FE Investments wählt Technologieanbieter Jacobi zur Beschleunigung des Wachstums seines Managed Portfolio Service (MPS)

^LONDON, Feb. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- FE Investments (FEI) hat sich für den

Technologieanbieter Jacobi Strategies (Jacobi) entschieden, um seine Fähigkeiten als diskretionärer Fondsmanager im Bereich der Modellportfolios zu verbessern. Die für institutionelle Anleger konzipierte Investmenttechnologie von Jacobi wird eingesetzt, um die Risikoüberwachung von Modellportfolios, die vorausschauende Analyse und die Gestaltung von Modellportfolios von FEI zu erweitern und zu industrialisieren. Im Rahmen der Nutzung von Jacobi wird FEI eine Reihe von proprietären Modellen, Tools und Prozessen in seine eigene Version der Software integrieren. Als einer der 10 größten MPS-Manager nach Vermögenswerten wird FEI auch seine Fähigkeiten im Bereich Modellportfolio-Berichterstattung und Kundenbindung ausbauen und damit seine Verpflichtung zu erstklassigem Kundenservice untermauern. Rob Gleeson, Chief Investment Officer von FE Investments (FE Fund Info), erklärt: ?Wir freuen uns sehr, dass wir Jacobi zu unserem Tech-Stack hinzufügen können. Als Tochtergesellschaft eines globalen Daten- und Softwareunternehmens sind wir sehr prozessorientiert, und die Möglichkeit, selbst die anspruchsvollsten Prozesse zu automatisieren, war ein wichtiger Grund für unsere Entscheidung. Angesichts des ständig steigenden Kostendrucks ist Effizienz im großen Maßstab zu unserem größten Bedürfnis geworden. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit diesem neuen System in der Lage sein werden, mehr Kunden als je zuvor ein breiteres Spektrum an Investmentdienstleistungen zu bieten." Curtis Evans, Managing Director von Jacobi EMEA, dazu: ?Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit einem der führenden Anbieter von Managed Portfolio Services im Vereinigten Königreich. In diesem wettbewerbsintensiven Markt kann unsere Technologie eine Schlüsselrolle für die nächste Wachstumsphase von FEI spielen." ?Wir verzeichnen weiterhin eine starke Nachfrage nach unserer Modellportfolio- Technologie, weil Vermögensverwalter ihre Anlageprozesse skalieren und die Qualität der Kundenbetreuung verbessern wollen. Jacobi hat eine globale Präsenz und ist in der Vermögens- und Anlageverwaltung im Vereinigten Königreich ausgesprochen aktiv." Über Jacobi Jacobi ist ein globaler Anbieter von Investmenttechnologie für Multi-Asset- Investmentteams. Zu den Fähigkeiten des Unternehmens gehören die Gestaltung von Modellportfolios, Analysen und Kundenbindung. Die einzigartige ?offene Architektur" der Plattform ermöglicht Nutzern, private Implementierungen der Plattform durch die Integration ihres eigenen Codes, ihrer Modelle, Daten, Analysen und Anwendungen anzupassen. Das 2014 gegründete Unternehmen stellt seine Technologie Top-Anlegern auf der ganzen Welt zur Verfügung, darunter einige der weltweit führenden Anlage- und Vermögensverwalter, Rentenfonds, Vermögenseigentümer und Investmentberater. Jacobi hat seine Wurzeln in der institutionellen Vermögensverwaltung und verzeichnet eine starke Nachfrage von Vermögensverwaltern, die eine ?institutionelle" Technologie benötigen. Über FE Investments FE Investments bietet diskretionäre Fondsverwaltungsdienstleistungen für Finanzberater im Vereinigten Königreich. Unsere Investmentphilosophie konzentriert sich auf Risikokontrolle und maximale Diversifizierung. Wir kombinieren jahrzehntelange Erfahrung in der Analyse von Fondsdaten und branchenführender Technologie mit der Expertise unseres engagierten Investmentteams, um Sie bei der Realisierung Ihrer Investmentziele zu unterstützen. Seit der Einführung unserer diskretionär verwalteten Portfolios im Jahr 2015 haben wir mehrere Auszeichnungen erhalten und gelten mit einem verwalteten Vermögen von 4 Mrd. GBP (Stand: Dezember 2024) als einer der am schnellsten wachsenden diskretionären Fondsmanager im Vereinigten Königreich. FE Investments ist Teil von FE fundinfo, das mit Tausenden von Fondsmanagern, Fondsvertreibern, Finanzberatern und Vertriebspartnern auf der ganzen Welt zusammenarbeitet und ihnen hilft, besser vernetzt und besser informiert zu sein. Unsere branchenführenden Daten, Technologien, Erkenntnisse und Expertise werden von Investmentexperten genutzt, um Fonds und Modellportfolios zu untersuchen, zu vertreiben, zu vermarkten und in sie zu investieren, was zu effizienteren Investmententscheidungen führt. Weitere Informationen finden Sie unter fefundinfo.com (http://www.fefundinfo.com/). Chris Barnett, Director of Sales, EMEA, Jacobi chris@jacobistrategies.com (mailto:chris@jacobistrategies.com), +44 78466 33415 °