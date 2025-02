OTS: Trench Group / Trench Group erfolgreich refinanziert / Meilenstein für ...

Trench Group erfolgreich refinanziert / Meilenstein für Wachstumsstrategie (FOTO) Berlin (ots) - Die Trench Group GmbH, ein weltweit führender Anbieter von Komponenten und Systemen für die Hochspannungsenergieübertragung, hat erfolgreich eine umfassende Refinanzierung des bestehenden Term Loan B abgeschlossen. Die Transaktion stieß bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland auf eine sehr hohe Nachfrage und war mehrfach überzeichnet. Dieser Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein für die globale Wachstumsstrategie des Unternehmens, das am 1. April 2024 im Rahmen eines Carve-Out durch die Beteiligungsgesellschaft Triton übernommen wurde. Die Refinanzierung umfasst ein langfristiges Darlehen (Term Loan B) mit einem Volumen von EUR 380 Mio, einer revolvierenden Kreditlinie von EUR 130 Mio und einer Garantielinie von EUR 75 Mio. Das starke Interesse von Investoren führte zu einem beschleunigten Prozess und konnte genutzt werden, um die Zinsmarge signifikant auf 350 Basispunkte zu senken ohne eines Emissionsdisagio. Die Mittel werden unter anderem genutzt, um das bestehende Fremdkapital zu refinanzieren. Darüber hinaus soll die neue, weiterhin konservative Finanzierungsstruktur das zukünftige Wachstum des Unternehmens unterstützen, insbesondere durch Investitionen in Produktionskapazitäten sowie in Forschung und Entwicklung. "Die erfolgreiche Refinanzierung nach nur 10 Monaten der Eigenständigkeit unterstreicht das Vertrauen der Kapitalmärkte in unsere Strategie und unsere zukünftige Entwicklung", sagt Dr. Bahadir Basdere, CEO der Trench Group. "Seit dem Carve-out im April 2024 haben wir unsere Markposition noch stärker ausbauen können. Wir sind mehr denn je ein strategisch wichtiger Partner für alle wichtigen Akteure der Stromerzeugungs- und Übertragungsindustrie. Wir sind über die letzten Jahre durchschnittlich mit etwa 15% pro Jahr gewachsen. Die neue Finanzierungsstruktur ist die Grundlage für weitere signifikante Expansionsmöglichkeiten. So stellen wir sicher, dass wir unsere Kunden weiterhin optimal beliefern können und sind nun gut aufgestellt, um unsere Rolle als systemrelevanter Player im Bereich der Stromnetze zu untermauern." Über Trench Group: Die Trench Group ist ein weltweit führender Anbieter von Komponenten und Systemen für die Hochspannungsenergieübertragung. Mit Hauptsitz in Berlin und mehr als 100 Jahren Erfahrung ist das Unternehmen führend im Portfolio der Hochspannungslösungen. Mit den Produktgruppen Durchführungen, Spulen und Messwandler ist das Unternehmen ein systemrelevanter Player im Bereich Energiewende und nachhaltige Energiezukunft. Diese intelligenten und technologisch anspruchsvollen Komponenten und Systeme werden zur Messung, zum Schutz und zur Verbindung innerhalb des Stromnetzes eingesetzt. Die Trench Group ist weltweit mit mehr als 2.500 Mitarbeitern an neun Fabrikstandorten und vier regionalen Vertriebs-Hubs tätig. Pressekontakt: Günther Hörbst Head of Group Communications +49 152 08393540 mailto:guenther.hoerbst@trench-group.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178644/5970668 OTS: Trench Group