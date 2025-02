Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Konjunktur

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Konjunktur:

"Steuern runter und dann heilt die Wirtschaft? Was einfach klingt, ist etwas zu einfach. Natürlich wäre eine einheitliche, möglichst niedrige Unternehmensbesteuerung etwas, das den deutschen Standort attraktiver machen könnte. Vereinfachen klingt immer gut in einem System, das so kompliziert ist, dass die Gesellschafts- und Haftungsform eines Unternehmens sowie sein Sitz (Stichwort Gewerbesteuer) über die tatsächliche Höhe seiner Steuerbelastung entscheiden. Allerdings: Ein kleinerer Steuersatz allein wird die der Struktur geschuldeten Probleme nicht lösen. Es braucht eine großangelegte Steuerreform. Eine Mammutaufgabe, gewiss. Doch darf sich die nächste Regierung deswegen nicht wegducken und nur etwas Halbgares wie eine Absenkung der Körperschaftsteuer im Blick haben."/DP/jha