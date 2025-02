Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Trump/Gazakonflikt

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Trump/Gazakonflikt:

"Donald Trump hat den arabischen Verbündeten im Nahen Osten mit seinen Gaza-Fantasien einen Albtraum beschert. Allen voran dem jordanischen König Abdullah, der bei seinem Besuch im Weißen Haus gar nicht erst versuchte, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Die Absage Abdullahs macht klar, dass sich das komplexe Palästinenserproblem nicht mit der simplen Logik eines Immobiliendeals lösen lässt. Trumps Gaza-Fantasien sind mehr als nur weltfremd - sie untergraben das Vertrauen der Verbündeten in der Region. Wer Menschen wie Figuren auf dem Schachbrett des Nahen Ostens verschieben will, droht, sich am Ende damit selbst matt zu setzen."/yyzz/DP/he