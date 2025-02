ROUNDUP: Trump würde G7-Runde gerne wieder um Russland erweitern

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich für eine Rückkehr Russlands in die Runde der führenden westlichen Wirtschaftsnationen (G7) ausgesprochen. "Ich würde sie gerne wieder dabeihaben", sagte der Republikaner auf die Frage einer Journalistin im Weißen Haus in Washington. Der Rauswurf sei ein "Fehler" gewesen. Es ginge nicht darum, ob man Russland möge oder nicht, so Trump weiter.

Das Gesprächsformat der sieben großen Industrienationen gibt es seit 1975. Russland wurde 2002 - zur Zeit der Kanzlerschaft Schröders - als Vollmitglied in die Gruppe aufgenommen, die für zwölf Jahre G8 hieß. 2014 wurde Russland dann aber wegen der Annexion der Schwarzmeerhalbinsel Krim kurz vor einem im russischen Sotschi geplanten Gipfeltreffen wieder ausgeschlossen. Seitdem besteht das Format wieder als G7 weiter.

Trump: Hilfreich, wenn Russland Teil der Gruppe wäre

Trump sagte, es sei durchaus möglich, dass es zu dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht gekommen wäre, wenn es noch die G8 gegeben hätte. Moskau überfiel das Nachbarland im Februar 2022. "Ich denke, es wäre sehr hilfreich gewesen und wäre immer noch hilfreich, wenn Russland Teil der Gruppe wäre."

Auf die Frage, ob die Ukrainer bei geplanten Gesprächen zu einer Beendigung des russischen Angriffskriegs einen Platz am Verhandlungstisch haben würden, erklärte Trump, sie seien "Teil davon". Beteiligt sein würden neben der Ukraine und Russland "eine Menge Leute". Er wisse, dass der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj "einen Deal" aushandeln wolle. Das gelte auch für Kremlchef Wladimir Putin./dm/DP/he