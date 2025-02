Verteidigungsminister der Nato-Staaten beraten in Brüssel

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Verteidigungsminister der Nato-Staaten wollen an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) in Brüssel über mögliche neue Zielvorgaben für die Militärausgaben der Mitgliedstaaten beraten. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth betonte am Mittwoch vor den Beratungen, dass die europäischen Alliierten aus Sicht der Vereinigten Staaten künftig fünf Prozent ihrer Wirtschaftsleistung zur Verfügung stellen sollten. Länder wie Deutschland lehnen dies bislang jedoch kategorisch ab.

Zum Abschluss des Treffens soll es zudem informelle Beratungen mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Rustem Umerow geben. Thema dabei dürften unter anderem die Vorstellungen der USA über eine mögliche Beendigung des russischen Angriffskriegs durch Verhandlungen sein. Die neue Regierung von Präsident Donald Trump hält es dafür unter anderem für notwendig, dass die Ukraine auf den erhofften Nato-Beitritt verzichtet./aha/DP/he