Aktien Asien/Pazifik: Kurse profitierten mehrheitlich von Friedenshoffnungen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den wichtigsten Aktienmärkten im asiatisch-pazifischen Raum hat sich am Freitag keine einheitliche Tendenz etabliert. Auf Wochensicht lagen die Märkte der Region unterdessen leicht im Plus.

"Kurz vor dem Wochenende ist eine Entdynamisierung klar erkennbar", betonte Marktexperte Andreas Lipkow. "Bereits im asiatischen Handel hatte sich diese Tendenz bei vielen Aktienmärkten aufgezeigt und es wurden Kursgewinne mitgenommen." Zudem stehen im Tagesverlauf noch US-Konjunkturdaten an.

"Heute Nachmittag geben Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion im Januar Einblicke, wie die US-amerikanische Konjunktur in das neue Jahr gestartet ist", so Analyst Martin Güth von der LBBW. "Daneben dürften die Marktteilnehmer weiterhin die aktuellen politischen Entwicklungen aufmerksam verfolgen - sowohl mit Blick auf Reaktionen zu den Trumps Zollankündigungen als auch der Münchner Sicherheitskonferenz, die heute startet und noch bis zum Sonntag geht."

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,79 Prozent tiefer bei 39.149,43 Punkten. Er setzte damit seine wechselhafte Entwicklung der vergangenen Tage fort. Etwas besser sah es in Australien aus. Der Leitindex S&P/ASX 200 gewann 0,19 Prozent auf 8.555,81 Punkte.

Stärker entwickelten sich die chinesischen Börsen. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte zuletzt um 2,91 Prozent auf 22.448,10 Punkte. Er profitierte damit von der Nachfrage nach Technologiewerten. In einer Einschätzung von Goldman Sachs wurde auf die Käufe chinesischer Aktien durch Hedgefonds verwiesen. Damit verbunden ist die Hoffnung auf weitere Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft in China. Der mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten bestückte CSI 300 kletterte um 0,87 Prozent auf 3.939,01 Punkte./mf/jha/