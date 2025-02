dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Rekordjagd bricht ab

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - REKORDJAGD BRICHT AB - Nach dem starken Vortag dürfte der Dax am Freitag zunächst von seinem Rekord bei gut 22.624 Punkten zurückkommen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart ein halbes Prozent tiefer auf rund 22.500 Punkte. US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend eine neue Runde weitreichender Zölle auf den Weg gebracht. Die Rekordjagd beim Dax war zuletzt durch die Hoffnung auf Ukraine-Verhandlungen nach dem Telefonat zwischen US-Präsident Trump und Kremlchef Wladimir Putin beschleunigt worden. Der Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners weist aber darauf hin, wie heißgelaufen die Dax-Rally aus markttechnischer Sicht inzwischen ist.

USA: - DEUTLICHE GEWINNE - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag wieder Fahrt aufgenommen. Die Kauflust der Anleger wurde im späten Handel von der Nachricht verstärkt, dass US-Präsident Donald Trump eine neue Runde weitreichender Zölle auf den Weg gebracht hatte. Es handle sich um wechselseitige Zölle auf Waren aus diversen Ländern, hieß es. Das Weiße Haus machte vorab deutlich, noch andere Handelshemmnisse ins Visier zu nehmen. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,77 Prozent bei 44.711,43 Punkten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenausklang keine einheitliche Richtung eingeschlagen. US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend eine neue Runde weitreichender Zölle auf den Weg gebracht. Für etwas Zuversicht sorgte dabei, dass vergleichsweise lange Fristen bis zur Einführung noch Spielraum für Verhandlungen lassen. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten stieg zuletzt um 0,55 Prozent und der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann mit rund zwei Prozent noch deutlicher. Deutlich schlechter war hingegen die Stimmung in Japan. Dort gab der Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um 0,8 Prozent nach.

DAX 22.612,02 2,09% XDAX 22.493,73 0,82% EuroSTOXX 50 5.500,50 1,75% Stoxx50 4.725,37 0,90% DJIA 44.711,43 0,77% S&P 500 6.115,07 1,04% NASDAQ 100 22.030,71 1,43%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 132,86 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0454 -0,07% USD/Yen 152,65 -0,06% Euro/Yen 159,59 -0,13%

BITCOIN:

Bitcoin 96.825 0,20% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 75,17 0,15 USD WTI 71,38 0,09 USD

/jha/