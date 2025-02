Moskau hält sich zu angeblichem US-Treffen in München bedeckt

MOSKAU (dpa-AFX) - Die russische Regierung lässt zunächst offen, ob es am Rande der Sicherheitskonferenz in München zu einem Treffen von Vertretern der USA und Russland kommen könnte. "Bisher haben wir dazu nichts zu sagen", erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Sicher ist allerdings, dass Russland nicht offiziell an der MSC teilnimmt, es sind keine Vertreter des Landes eingeladen.

US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, dass die Konferenz für Verhandlungen genutzt werde. Dabei würden sich ranghohe Vertreter der USA, Russland und der Ukraine treffen, hatte er behauptet. Eine Bestätigung Russlands gibt es dafür bislang nicht. MSC-Chef Christoph Heusgen sagte dazu: "Wir wissen davon auch nicht. Wir haben eine Reihe von Russen, aber das sind Oppositionspolitiker." Auch dies gilt aber nur für den offiziellen Teil der Sicherheitskonferenz.

Außenamtssprecherin Maria Sacharowa sagte derweil bei einem Pressegespräch, Moskau werde seit mehreren Jahren schon nicht zur MSC eingeladen. "Dies ist eine politische, eine merkwürdige Entscheidung", die aber zur Folge habe, das auch in diesem Jahr keine offiziellen Vertreter dort sein würden. "Das kann ich ihnen versichern", sagte Sacharowa./bal/DP/nas