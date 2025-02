OTS: IceLake Advisory GmbH / IceLake investiert in führende ...

IceLake investiert in führende Infrastrukturberatungen quattron und NEXTRAIL Bamberg/Berlin/München (ots) - Von IceLake beratene Fonds haben die Mehrheit an der q-holding GmbH ("quattron") und der NEXTRAIL GmbH ("NEXTRAIL") erworben, welche künftig als Teil einer gemeinsamen Gruppe für Management- und Technologieberatung im Bereich Infrastruktur unter einem Dach tätig sind. Ziel ist es, im Rahmen der Partnerschaft die Stärken von quattron und NEXTRAIL zu kombinieren sowie das weitere organische Wachstum zu unterstützen und Buy & Build konsequent voranzutreiben. Alle operativ tätigen Gesellschafter führen die Unternehmen auch in Zukunft und bleiben wesentlich beteiligt. Mit dem Zusammenschluss von quattron und NEXTRAIL in Partnerschaft mit IceLake entsteht ein führender europäischer Beratungs-, Digitalisierungs- und Realisierungspartner für kritische Netzinfrastrukturen in den Bereichen Bahn, Energie und Telekommunikation. Durch zahlreiche Kooperationen in der Vergangenheit kennen sich beide Unternehmen bereits gut und ergänzen sich nahezu ohne Überschneidung in ihrem Dienstleistungsangebot. Die neue Gruppe plant, das starke organische Wachstum unter anderem durch eine Verbreiterung der Kundenbasis und Leistungsfelder sowie durch Übernahme von anspruchsvollen Megaprojekten als Pionier im Bereich Infrastrukturberatung auf nationaler und internationaler Ebene fortzusetzen. Darüber hinaus haben die Unternehmen mit IceLake nun einen Partner mit umfangreicher Buy & Build-Erfahrung zur Seite, um das weitere anorganische Wachstum durch Add-on-Akquisitionen in den Bereichen Consulting, Engineering und Softwareentwicklung in der DACH-Region sowie international voranzutreiben. "Sowohl quattron als auch NEXTRAIL sind in den letzten Jahren stark gewachsen, und wir sehen in der Kombination unserer Stärken großes Wachstumspotenzial für die Zukunft. Wir sind überzeugt, mit IceLake nun einen langfristigen Partner gefunden zu haben, um dieses Wachstum gemeinsam weiter zu beschleunigen", sagt Dr. Silvio Döring, Mitbegründer und Geschäftsführer der quattron. Steffen Jurtz, Mitbegründer und Co-Geschäftsführer der NEXTRAIL, fügt hinzu: "Durch die Kooperation mit quattron in der Vergangenheit ist der Zusammenschluss gemeinsam mit IceLake ein logischer Schritt, um die führende Marktposition unserer Unternehmen im Bereich Infrastrukturberatung weiter auszubauen. Wir freuen uns sehr auf die noch engere, künftige Zusammenarbeit." Sergej Lehmann, Partner und Head of DACH bei IceLake, unterstreicht: "Die Gesellschafter von quattron und NEXTRAIL haben beeindruckende Unternehmen aufgebaut. Wir freuen uns, mit ihnen zusammen den nächsten Schritt zu gehen: einerseits durch organisches Wachstum auf neuen und bestehenden Infrastruktur-Megaprojekten, andererseits durch weitere Zukäufe, um das Dienstleistungsportfolio entlang der Wertschöpfungskette von Infrastrukturprojekten zu verbreitern sowie verstärkt international zu expandieren." Über quattron quattron ist eine international tätige Management- und Technologieberatung mit Fokus auf strategischem Infrastrukturmanagement. Mit Auszeichnungen wie "Hidden Champion" der Unternehmensberatungen für Netzinfrastrukturen (WGMB) und "Top 20 der deutschen Managementberatungen" gemäß Lünendonk®-Liste 2024 ist die quattron ein zuverlässiger Partner für komplexe Herausforderungen und Projekte in den Sektoren Bahn, Energie und Telekommunikation. quattron entstand dabei aus der Verschmelzung von vier vormals eigenständig auftretenden Beratungsunternehmen für Infrastrukturbetreiber und beschäftigt mittlerweile mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an sieben Standorten in Deutschland und der Schweiz. http://www.quattron.com Über NEXTRAIL NEXTRAIL ist ein spezialisierter Anbieter von Beratungsleistungen im Bereich Technologie und Digitalisierung für den Bahnsektor. Mit sechs Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie einem Team von über 100 Expertinnen und Experten hat das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 2016 über 300 Projekte im Bereich Bahninfrastruktur erfolgreich abgeschlossen. NEXTRAIL bietet dabei ein breites Portfolio für den gesamten Lebenszyklus von Bahninfrastrukturprojekten, von strategischer Planung und Machbarkeitsstudien bis hin zur Implementierung und Verwaltung von Bahntechnologien. Darüber hinaus sind die Tochtergesellschaften INCYDE, mit Fokus auf Cybersecurity, sowie CERSS, als Spezialist für Bahnsicherheit, Teil der NEXTRAIL Gruppe. http://www.nextrail.com Über IceLake IceLake ist eine unabhängige europäische Beteiligungsgesellschaft, die Unternehmer und Managementteams beim Aufbau führender Unternehmen unterstützt. Gegründet von erfahrenen Private Equity Managern und Unternehmern, versteht sich IceLake als Team von unternehmerischen Investoren, die partnerschaftlich agieren, pragmatisch handeln und langfristig denken. IceLake konzentriert sich auf Buyout- und Wachstumssituationen in Bezug auf mittelständische Unternehmen, welche von ambitionierten Managementteams geführt werden, mit Schwerpunkt auf B2B und IT-Dienstleistungen, Software und Gesundheitswesen. Im Rahmen einer Partnerschaft unterstützt IceLake seine Partner bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategien, insbesondere bei Buy & Build und internationaler Expansion. http://www.icelake.com Pressekontakt: Ansprechpartner zur Transaktion Sergej Lehmann Partner, Head of DACH mailto:sergej.lehmann@icelake.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172430/5970808 OTS: IceLake Advisory GmbH