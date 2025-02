TAGESVORSCHAU: Termine am 14. Februar 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 14. Februar 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q4-Zahlen 07:30 BEL: Umicore, Jahreszahlen 08:00 FRA: Hermes, Jahreszahlen 08:00 GBR: Natwest, Jahreszahlen 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q2-Zahlen 12:30 USA: Moderna, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Großhandelspreise 1/25 08:00 DEU: Insolvenzen 11/24 und Schnellindikator 1/25 08:00 ROU: Verbraucherpreise 1/25 08:00 ROU: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 1/25 08:30 NLD: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/25 (endgültig) 10:00 BGR: Verbraucherpreise 1/25 10:00 POL: Verbraucherpreise 1/25 11:00 EUR: BIP Q4/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Beschäftigung Q4/24 (vorab) 11:00 GRC: Verbraucherpreise 1/25 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 1/25 14:30 USA: Im- und Exportpreise 1/25 15:15 USA: Industrieproduktion 1/25 15:15 USA: Kapazitätsausalstung 1/25 16:00 USA: Lagerbestände 12/24 SONSTIGE TERMINE 07:00 FRA: Veröffentlichung des internationalen Stromberichts für 2025 der Internationalen Energie-Agentur (IEA) 09:00 DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Deutschen Bahn DEU: Auftakt Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), München (bis 16.2.25) DEU: Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hält Rede bei Inbetriebnahme des E-LKW-Ladenetzes der Contargo GmbH @Co. KG 09:00 DEU: BGH urteilt zur Änderung der Kostenverteilung in Wohnungseigentümergemeinschaften, Karlsruhe

