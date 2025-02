US-Minister lobt Polen als mustergültigen Verbündeten

WARSCHAU (dpa-AFX) - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat Polen als mustergültigen Verbündeten gelobt. Das Land investiere nicht nur in die eigene Verteidigung, sondern in die des gesamten Kontinents, sagte Hegseth in Warschau nach einem Treffen mit seinem polnischen Amtskollegen Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Verhandlungen seien zwar wichtig, aber letztendlich würden immer noch Verpflegung und Munition, Panzer und Hubschrauber sowie "harte Macht" zählen, so Hegseth.

Das EU- und Nato-Land Polen, das an Russlands Verbündeten Belarus, die angegriffene Ukraine und an die russische Exklave Kaliningrad grenzt, fühlt sich von Moskau bedroht und rüstet massiv auf. Nach Angaben von Regierungschef Donald Tusk gibt Polen bereits rund fünf Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aus. Deutschland liegt nach Zahlen aus dem vergangenen Jahr knapp über dem Nato-Ziel von mindestens zwei Prozent.

Vor seinem Besuch in Warschau hatte Hegseth in Brüssel mit harten Ansagen zur Ukraine für Aufsehen gesorgt. "Die Vereinigten Staaten glauben nicht, dass eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine ein realistisches Ergebnis einer Verhandlungslösung ist", sagte er da. Auch die Rückkehr zu den ukrainischen Grenzen vor 2014 sei unrealistisch.

In Warschau antwortete er ausweichend auf die Frage, wie es mit der Wiederherstellung der ukrainischen Grenzen aus der Zeit vor dem Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar 2022 aussehe. "Wie diese Grenzen aussehen werden, bleibt abzuwarten", sagte er und verwies auf die von US-Präsident Donald Trump angestrebten Verhandlungen zur Beendigung des Krieges./dhe/DP/jha