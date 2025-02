WAHL 2025: TV-Viererrunde mit Scholz, Merz, Weidel und Habeck

KÖLN (dpa-AFX) - Eine Woche vor der Bundestagswahl treten die Kanzlerkandidaten der vier Parteien mit den stärksten Umfragewerten in einer TV-Runde gegeneinander an. In der Sendung "Quadrell" von RTL (20.15 Uhr) treffen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) im direkten Schlagabtausch auf die Kanzlerkandidaten Alice Weidel (AfD) und Robert Habeck (Grüne).

Mit der Viererrunde war RTL von dem ursprünglichen Plan eines TV-Duells zwischen Merz und Scholz abgerückt. Moderiert wird das Format von Nachrichten-Moderatorin Pinar Atalay und Moderator Günther Jauch ("Wer wird Millionär?"). Vor dem "Quadrell" kommen ab 19.00 Uhr Sahra Wagenknecht (BSW), Christian Lindner (FDP) und Gregor Gysi (Die Linke) zu Wort.

Scholz und Merz waren bereits am vergangenen Sonntag in einem ersten Fernsehduell in ARD und ZDF aufeinandergetroffen. Die Bundestagswahl ist am 23. Februar. In den Umfragen liegt die Union auf Platz eins - weit vor der SPD./rin/DP/zb