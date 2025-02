Aktien Asien/Pazifik: Nikkei 225 kaum bewegt trotz guter Wirtschaftsdaten

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den wichtigsten Börsen im asiatisch-pazifischen Raum haben sich die Kursbewegungen am Montag in Grenzen gehalten. Aus den USA fehlten die Impulse, da die dortigen Börsen wegen eines Feiertags geschlossen bleiben. Die Unsicherheit mit Blick auf die politische Weltlage verhinderte, dass sich robuste Konjunkturdaten aus Japan stärker auf die Kurse auswirkten.

Japans Wirtschaft hatte sich Ende des vergangenen Jahres zwar dank hoher Investitionen der Unternehmen und eines starken Außenhandels deutlich besser entwickelt als erwartet. Die Anleger blieben aber angesichts der Spannungen zwischen den USA und der Europäischen Union wegen drohender Import-Zölle und des Krieges in der Ukraine zurückhaltend. Damit legte der Nikkei 225 in Tokio nur geringfügig auf 39.174,25 Punkte zu.

Nach teils deutlichen Kursgewinnen zum Wochenschluss agierten die Anleger an den chinesischen Aktienmärkten am Montag zurückhaltend. Der mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten bestückte CSI 300 etwa bewegte sich nur wenig und schloss 0,21 Prozent im Plus. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verzeichnete zuletzt ein Minus von 0,17 Prozent.

Dank einer starken, von der Hoffnung auf deutliche Gewinne mit Künstlicher Intelligenz getriebenen Nachfrage nach Technologiewerten war der Hang-Seng-Index am Freitag um 3,7 Prozent in die Höhe geschnellt. Nun seien einige Anleger wohl der Auffassung, dass die Rally übertrieben gewesen sei, hieß es am Markt.

Die Anleger blickten auch auf das Treffen von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping mit den Vorständen der großen Tech-Firmen des Landes an diesem Montag zurück. Einige Beobachter sahen damit die Absicht verbunden, ein Vertrauenszeichen und Signal der Unterstützung an die privaten Unternehmen der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu senden. Chinas Wirtschaft leidet schon länger unter einer durch die schwere Immobilienkrise mitverursachten Konsumschwäche. Bereits im Vorfeld des Treffens waren die Aktien der Tech-Unternehmen Börsianern zufolge stark gestiegen. Nun nähmen einige Anleger Gewinne mit nach dem Motto "Sell on good news", hieß es./la/tih