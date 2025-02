Bühler vermeldet gute Leistung für 2024

Bühler Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

«We make things happen» und verbessern erneut die Profitabilität und Finanzposition

Uzwil (Schweiz), 17. Februar 2025 – Im Jahr 2024 steigerte Bühler seine Profitabilität und erreichte ein EBIT von CHF 227 Millionen und eine EBIT-Marge von 7,6%. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 52,8%. Das Unternehmen konnte seine finanzielle Stabilität durch einen verbesserten Cashflow und eine erhöhte Liquidität weiter stärken. In einem herausfordernden Marktumfeld gingen die Aufträge zwar zurück, der Umsatz blieb aber stabil; Bühler konnte seine Marktanteile halten oder gar ausbauen. Den grössten Anteil am Erfolg im Jahr 2024 hatten Milling Solutions, der grösste Geschäftsbereich von Bühler, Leybold Optics sowie der Bereich Customer Service. «In einem zunehmend unsicheren globalen Wirtschaftsumfeld haben wir unseren Ansatz des ‹making things happen› verfolgt und weiterhin in Innovation sowie Aus- und Weiterbildung investiert. Ein grosses Dankeschön geht an unsere kompetenten und engagierten Mitarbeitenden, die auch in diesem sehr anspruchsvollen Jahr wieder der Schlüssel zu unserem Erfolg waren», sagt Stefan Scheiber, CEO von Bühler.

Im Jahr 2024 blieb der Umsatz der Bühler Group mit CHF 3,0 Milliarden (–0,8%) stabil, während der Auftragseingang CHF 2,8 Milliarden (–9,9%) erreichte. Wechselkurse beeinflussten dieses Ergebnis deutlich: In lokalen Währungen stieg der Umsatz um 2,5% auf CHF 3,1 Milliarden, der Auftragseingang lag bei CHF 2,9 Milliarden (–7,0%). Dank des Fokus auf die Verbesserung der Produktivität stieg die Profitabilität der Group zum vierten Mal in Folge auf ein EBIT von CHF 227 Millionen (7,6% des Umsatzes; Vorjahr: 7,2%). Der Nettogewinn stieg auf CHF 189 Millionen, was einer Marge von 6,3% entspricht (Vorjahr: 5,9%). Damit stieg auch die Eigenkapitalquote zum sechsten Mal hintereinander auf 52,8% von 51,1% im Jahr 2023. Mit besonderem Augenmerk auf das weltweite Bestandsmanagement wurde das Umlaufvermögen um 15,8% auf CHF 554 Millionen verringert. Zusammen mit der verbesserten Profitabilität führte dies zu einer Verbesserung des operativen Cashflow auf CHF 379 Millionen (Vorjahr: CHF 69 Millionen) und einer Verdopplung der Nettoliquidität auf CHF 503 Millionen. «Unsere starke Finanzposition macht uns zu einem langfristig verlässlichen Partner für unsere Kunden, Industriepartner und Anleihegläubiger», sagt CFO Mark Macus.

Das Jahr der Müllerei

Der Umsatz von Grains & Food stieg um 2,0% auf CHF2249 Millionen, was vor allem auf Milling Solutions zurückzuführen ist, das ein Rekordjahr mit dem höchsten jemals erzielten Umsatz verzeichnete. In den vergangenen zwei Jahren konnte Milling Solutions seine Position als globaler Marktführer weiter stärken. Die Projekte von Milling Solutions erhöhten die tägliche Verarbeitungskapazität auf Kundenseite um 30’000 Tonnen, wodurch etwa 60 Millionen Menschen mit Grundnahrungsmitteln versorgt werden können. Der Umsatz von Advanced Materials sank um 8,5% auf CHF712 Millionen. Dieser Rückgang resultierte vor allem aus einer normalisierten Investitionstätigkeit nach einem postpandemischen Aufschwung, verbunden mit den erheblichen Unsicherheiten auf den globalen Automobilmärkten. Demgegenüber erzielte Leybold Optics mit seinen Beschichtungs- und Sputtertechnologien weltweit starke Ergebnisse.

Starker Customer Service trägt zum Kundenerfolg bei

Der Geschäftsbereich Customer Service, mit dem sich Bühler im Markt klar differenziert und der ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Kunden von Bühler ist, verzeichnete ein starkes Umsatzwachstum von 9,4% auf CHF1057 Millionen. Das entspricht einem Anteil von 35,4% am Konzernumsatz (Vorjahr: 32,1%). Im Jahr 2024 hat Bühler sein Customer Service-Portfolio erweitert und seine Kunden dabei unterstützt, ihr Geschäft zu expandieren und gleichzeitig die Effizienz ihrer installierten Anlagen zu verbessern. Zahlreiche Modernisierungsprojekte trugen dazu bei, sowohl den ökologischen Fussabdruck als auch die Betriebskosten zu verringern. Ein starkes Wachstum verzeichneten auch langfristige Serviceverträge, die auf über 4000 anstiegen. Diese Verträge beinhalten umfassende Servicepakete mit z.B. vor-Ort-Inspektionen, vorbeugender Wartung und Remote-Unterstützung.

Investitionen in die Zukunft

Mit kontinuierlichen Investitionen in Innovationen war Bühler ein gestaltender Faktor in seinen Märkten und Branchen. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) blieben mit CHF138 Millionen oder 4,6% des Umsatzes auf einem hohen Niveau. Im Jahr 2024 brachte Bühler 40 neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt. Zudem baute das Unternehmen seine Kundennähe weiter aus, und zwar durch drei neue Forschungs- und Trainingszentren: das Grain Innovation Center in Uzwil, Schweiz, das Grain Processing Innovation Center in Kano, Nigeria und das North American Insect Center in Saskatoon, Kanada. Diese Zentren bieten Kunden eine Plattform, um gemeinsam neue Rohstoffe und Produktideen zu testen und industriell zu skalieren.

Ausgewogene globale Präsenz

Bühlers ausgewogene geografische Präsenz trug einmal mehr zur Stabilität und Zuverlässigkeit des Unternehmens bei, wobei der Umsatz im Nahen Osten und in Afrika stieg und in China weiter zurück ging. Insgesamt war der regionale Umsatzanteil von Bühler ausgeglichen: Nord- und Südamerika 28% (Vorjahr: 29%), Europa 27% (28%), Asien 26% (27%) und Naher Osten, Afrika und Indien 19% (16%).

Ausblick 2025: Fokus auf finanzielle Solidität und Profitabilität

Mit einem Auftragsbestand von CHF1,9 Milliarden als Ausgangspunkt erwartet Bühler für 2025 eine stabile Auftragsentwicklung. Der Fokus des Unternehmens wird darauf liegen, für Kunden sowie andere Interessengruppen weltweit ein zuverlässiger und innovativer Partner zu bleiben. Weltklasse-Qualität und -Projektmanagement sowie exzellente Dienstleistungen vor Ort in allen Schlüsselmärkten werden weiterhin wesentliche Unterscheidungsmerkmale sein. «Bühler ist gut aufgestellt, um die Chancen zu nutzen, die sich 2025 bieten. Unser Engagement für Innovation, Dienstleistungen, Aus- und Weiterbildung wird so stark bleiben wie eh und je. Dadurch wollen wir Mehrwert für unsere Kunden schaffen. Gleichzeitig werden wir weiterhin in sichere, attraktive und zukunftsorientierte Arbeitsplätze für alle unsere Mitarbeitenden weltweit investieren. Die Kultur und die Werte von Bühler bilden nach wie vor die Grundlage für alles, was wir tun. Unser Ziel ist und bleibt es, Innovationen für eine bessere Welt zu schaffen», sagt CEO Stefan Scheiber.

Weitere Informationen, und den vollständigen Bericht finden Sie im Jahresbericht 2024 Webpage.

