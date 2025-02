DAX-FLASH: Stillstand knapp unter Rekordniveau

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nahezu unbewegt und in unmittelbarer Reichweite zu einem neuerlichen Rekord dürfte der deutsche Aktienindex Dax in die neue Woche gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag knapp zwei Stunden vor dem Handelsstart mit 22.500 Punkten leicht unter dem Wochenschluss vom Freitag.

Am Donnerstag hatte das Börsenbarometer bei 22.624 Zählern eine Höchstmarke erreicht und am Freitag etwas nachgegeben. "Der Dax steht im Bereich seines Allzeithochs", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners am Morgen. Gleichzeitig wappneten sich immer mehr Anlegerinnen und Anleger für einen Rückschlag. "Das Risikobewusstsein nimmt aktuell stark zu", so der Experte.

Importzölle in den USA haben die Anleger zuletzt gelassen zur Kenntnis genommen. Starke Quartalsbilanzen der Unternehmen, die weiterhin aktienfreundliche Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie die im Vergleich zu US-Aktien niedrigeren Bewertungen europäischer Papiere haben Europas Börsen seit Jahresbeginn stark nach oben getrieben./bek/tih