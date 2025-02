Deutsche Anleihen: Deutliche Kursverluste - Höhere Verteidungsausgaben erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag deutlich nachgegeben. Die Erwartung höherer Verteidigungsausgaben belastete die Kurse. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,48 Prozent auf 132,22 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,48 Prozent. In fast allen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Am Anleihemarkt wirkt die Sicherheitskonferenz in München nach. "Die Äußerungen von US-Vizepräsident Vance in München und der Ausschluss Europas von den amerikanisch-russischen Verhandlungen um die Ukraine unterstreichen die Notwendigkeit deutlich höherer Verteidigungsausgaben in der EU", kommentierten die Volkswirte der Dekabank.

Am Nachmittag kamen in Paris europäische Staats- und Regierungschefs zusammen, um vor dem Hintergrund der US-Pläne für eine mögliche Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine eine gemeinsame Linie zu suchen. Die Frage der Finanzierung deutlicher höhere Verteidigungsausgaben werde sich auch auf die Renditeniveaus auswirken, erwartet die Dekabank.

Marktbewegende Konjunkturdaten wurden in der Eurozone nicht veröffentlicht. In den USA standen wegen eines Feiertages keine Konjunkturdaten an. Zunächst dürften daher weiter politische Faktoren am Devisenmarkt bestimmen.