Gebäudedienstleister Kötter wächst weiter

ESSEN (dpa-AFX) - Der Dienstleister Kötter hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz um 15,2 Prozent auf 722 Millionen Euro gesteigert. Als Gründe gab das Familienunternehmen Neuaufträge im Bereich kritischer Infrastruktur sowie eine Unternehmensübernahme an. Die Anzahl der Beschäftigten sei um 8,1 Prozent auf 16.000 gestiegen, teilte Kötter in Essen mit.

Über den Gewinn machte das bundesweit tätige Unternehmen keine Angaben. Trotz schwierigster Rahmenbedingungen sei es erneut gelungen, die stabile wirtschaftliche Entwicklung der zurückliegenden Jahrzehnte fortzusetzen, erklärte ein Sprecher.

Kötter: Wirtschaftliches Umfeld bleibt "äußerst angespannt"

Die 2024 erzielte Entwicklung sei kein Selbstläufer, sagte Verwaltungsrat Friedrich P. Kötter laut der Mitteilung. Weil 2025 das dritte Rezessionsjahr in Folge drohe, bleibe das Umfeld für Anbieter unternehmensnaher Dienstleistungen äußerst angespannt. "Denn: Gibt es immer weniger Neuinvestitionen in Deutschland oder hält die Insolvenzwelle mit fortlaufend neuen Rekordwerten an, sind auch unsere Leistungen immer weniger gefragt."

Bei Sicherheitsdienstleistungen ist Kötter nach eigenen Angaben bundesweit die Nummer zwei nach Securitas. Auf die Kötter-Sicherheitssparte entfielen 2024 rund 80 Prozent des Gruppenumsatzes. Seit Juli 2024 kontrolliert das Unternehmen etwa Personal und Waren am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER). Daneben bietet Kötter auch Reinigungs- und Personaldienstleistungen an./tob/DP/tih