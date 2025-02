GNW-News: VertiGIS kündigt ConnectMasterT für ArcGIS® an, um für Telekommunikations- und Versorgungsunternehmen das Management des Netzwerkinventars zu verbessern

^London, UK. 17. Februar 2025 - VertiGIS (https://www.vertigis.com/), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für das räumliche Asset Management, hat

die Markteinführung von VertiGIS ConnectMaster(TM) für ArcGIS® angekündigt, einer

innovativen Plattform, die darauf ausgelegt ist, die Art und Weise zu verändern, wie Telekommunikationsnetzbetreiber und Versorgungsunternehmen ihren Telekommunikations-Netzbestand und -Netzbetrieb verwalten. Seit fast drei Jahrzehnten ist ConnectMaster der vertrauenswürdige Partner von Telekommunikations- und Versorgungsunternehmen auf der ganzen Welt und bietet unübertroffenes operatives Know-how und branchenführende Anwendungslösungen. ConnectMaster baut auf einem Fundament von Exzellenz und tiefgreifenden Kenntnissen des Glasfaserverwaltungssektors auf und setzt weiterhin den Maßstab für Innovation in der Branche. An vorderster Front der Innovation "Mit einem weltweiten Kundenstamm von fast 200 Kunden ist ConnectMaster der Marktführer bei Telekommunikationslösungen für Telcos und Utilities. Die Integration von ArcGIS von Esri in unsere Plattform war der natürliche nächste Schritt", so Andy Berry, Chief Executive Officer bei VertiGIS. "Indem wir die Leistungsfähigkeit von ArcGIS nutzen, machen wir ConnectMaster zur branchenweit umfassendsten, raumbezogenen Inventarverwaltungslösung für Telekommunikationsnetze." ConnectMaster für ArcGIS stellt sicher, dass selbst die größten Telekommunikationsbetreiber die weltweit fortschrittlichste GIS-Software nutzen können, um Effizienz, Präzision und Skalierbarkeit zu verbessern. Damit können Betreiber sowohl physische als auch logische Netzwerke nahtlos innerhalb eines vollständig integrierten GIS-Ökosystems planen, dokumentieren und verwalten. Einzigartige Funktionen und Vorteile 1. Verbesserte Zugänglichkeit von Netz- und Anlagendaten: * Die vollständige Integration in ArcGIS ermöglicht Datenzugriff und -bearbeitung nahtlos über ArcGIS-Anwendungen hinweg, wodurch Doppelarbeit vermieden und Konsistenz gewährleistet wird. * Die direkte Interaktion zwischen der ConnectMaster-Datenbank und ArcGIS sorgt für eine einheitliche Nutzer-Erfahrung, verbessert die Sichtbarkeit von Assets und die damit die Zusammenarbeit im Team. 2. Zukunftssichere Skalierbarkeit: * Die Kompatibilität mit ArcGIS Cloud Services bietet flexible Bereitstellungsoptionen, einschließlich SaaS- und Container-basierten Lösungen. * Die Integration mit Technologien wie KI/Maschinelles Lernen, BIM und IoT stellt sicher, dass die Plattform an der Spitze der Innovation bleibt. 3. Erhöhte Benutzerproduktivität: * Einheitliche Arbeitsabläufe rationalisieren GIS- und Netzwerkmanagementaufgaben und ermöglichen eine schnellere Datenanalyse und Entscheidungsfindung. * Die abteilungsübergreifende Nutzbarkeit fördert die Zusammenarbeit und vereinfacht die Kommunikation. 4. Kosteneffizienz und Ressourcenoptimierung: * Reduktion die Gesamtbetriebskosten durch die Konsolidierung von Systemen und Kostensenkungen bei Lizenzen, Wartung und Schulung. * Ermöglicht Unternehmen, die bereits ArcGIS nutzen, Synergien aus ihren bereits getätigten Investitionen zu lukrieren, ohne eine separate GIS- Plattform zu benötigen. Die Leistungsfähigkeit von ArcGIS Die weltweit anerkannte ArcGIS-Plattform von Esri verbindet geografische Daten mit fortschrittlichen Analysewerkzeugen und ermöglicht es den Anwendern, Daten mit Präzision zu erstellen, zu verwalten und auszutauschen. Durch die Einbettung von ArcGIS-Funktionen in ConnectMaster bietet VertiGIS eine neue Erfahrung, die aktuelle Einblicke in alle Netzebenen, nahtlose Integration und operative Exzellenz gewährleistet. VertiGIS wird VertiGIS ConnectMaster für ArcGIS auf dem Mobile World Congress (Stand 7C61, Halle 7) vom 3. bis 6. März 2025 vorstellen, wo die Teilnehmer Live-Demos sehen und mehr über die bahnbrechenden Funktionen erfahren können. Die offizielle weltweite Veröffentlichung des Produkts ist für das 2. Quartal 2025 geplant. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.vertigis.com/connectmaster/network-modelling-platform/. (https://www.vertigis.com/connectmaster/network-modelling-platform/) Über VertiGIS VertiGIS ist ein führender Anbieter von Lösungen für Asset Management und geografische Informationssysteme (GIS) und Softwareentwickler. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung von Softwarelösungen und Dienstleistungen, die es Fachleuten in den Marktsegmenten Versorgungsunternehmen, Behörden, Telekommunikation und Infrastruktur ermöglichen, ihre Geschäftsprozesse mit räumlicher Verwaltungstechnologie zu verbinden. Das Produktportfolio von VertiGIS, das von mehr als 5.000 Kunden und Millionen von Endanwendern weltweit genutzt wird, wurde entwickelt, um die Fähigkeiten führender GIS-Software, insbesondere ArcGIS® von Esri, zu erweitern. Für weitere Informationen besuchen Sie www.vertigis.com. (http://www.vertigis.com/) Kontakt Jim Pople vertigis@c8consulting.co.uk °