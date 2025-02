Merz will in neuem Kabinett Wirtschaft und Klima trennen

BERLIN (dpa-AFX) - Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz will in einer von ihm geführten Bundesregierung die Bereiche Wirtschaft und Klima ressortmäßig wieder trennen. Dass der bisher für beide Bereiche zuständige Grünen-Minister Robert Habeck möglicherweise den Bereich Wirtschaft übernimmt, schließt der CDU-Vorsitzende aus.

Die Ampel-Koalition hatte 2021 den vorher zum Umweltministerium gehörenden Bereich Klimaschutz dem Wirtschaftsministerium zugeschlagen. "Diese Konstruktion ist von Anfang an eine Fehlkonstruktion", sagte Merz nun im "Berlin Playbook Podcast" des Nachrichtenmagazins Politico.

Habeck könne "einem reinen Wirtschaftsministerium" nicht mehr angehören. "Das ist eine Aufgabe, an der ist er gescheitert in den letzten drei Jahren", ergänzte Merz. "Und wer käme denn auf die Idee, einen gescheiterten Bundesminister erneut in ein Ressort zu setzen, dessen Teil er nun wirklich vollkommen untergepflügt hat?"/sk/DP/jha