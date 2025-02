Ölpreise wenig verändert

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Montag wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 74,81 US-Dollar. Das sind sieben Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im März stieg um zwölf Cent auf 70,86 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt am Ölmarkt mit einem vergleichsweise geringen Handelsvolumen. In den USA bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen. Im Verlauf der Woche stehen auch keine wichtigen Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern werden die Ölpreise weiter durch die Hoffnung auf einen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg gebremst. Eine Einigung könnte eine Lockerung der Sanktionen gegen das wichtige Förderland Russland mit sich bringen, heißt es. US-Außenminister Marco Rubio und ranghohe Vertreter Russlands wollen diese Woche in Saudi-Arabien Berichten zufolge über ein Ende des russischen Angriffskriegs sprechen./jkr/jsl/he