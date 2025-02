Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Trump und die AfD

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Trump und die AfD:

"Jedes Volk hat das Recht auf Selbstbestimmung. (.) Das Verbindende unter demokratischen Rechtsstaaten ist genau das: Sie erkennen die Freiheit des Einzelnen wie die innere und äußere Selbstbestimmung aller Völker an. (.) Während der Moskauer Eroberer Frauen und Kinder bombardiert, innenpolitische Gegner umbringt und auch sein eigenes Volk verstümmelt, behandelt ihn Trump wie einen heroischen Großwildjäger, dem seine Beute zusteht. Hier muss sich zeigen, ob Europa steht. Es hat in Wort und Tat deutlich gemacht, dass in der Ukraine seine fundamentalen Werte verteidigt werden. (.) Die AfD jedenfalls, für welche Trump und Co. eifrigst Wahlkampf machen, teilt diese Werte offenbar nicht. (.) Und die Bindung an die grundlegenden Rechte ist immer noch das, was (.) Demokraten von den anderen trennen sollte."/yyzz/DP/he