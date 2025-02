Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Münchner Sicherheitskonferenz

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Münchner Sicherheitskonferenz:

"Hinter den Kulissen versuchte man zwar, die Rede etwas herunterzuspielen, in der Vance das Streichholz an einen gemeinsamen Wertekanon legte. Besser, er rede über den Kampf gegen die vermeintliche Wokeness in Europa als über den Abzug der US-Streitkräfte, hieß es. Aber, und darüber sollte man sich keine Illusionen machen, das Thema wird noch kommen. Warum die Vertreter der neuen US-Regierung wie eine Dampfwalze über die Konferenz gefahren sind, lässt sich nicht ergründen. Welchen Vorteil bringt Washington das? Die Antwort lässt sich derzeit nur erahnen. Fakt ist aber: Das transatlantische Bündnis liegt nach nur einem Monat unter der zweiten Trump-Administration in Scherben. Unklar, ob es schnell wieder gekittet werden kann. Und ob das überhaupt noch gewollt ist."/yyzz/DP/he