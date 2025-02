Ungarn: Krisengipfel in Paris will Frieden verhindern

BUDAPEST/ASTANA (dpa-AFX) - Ungarns Außenminister Peter Szijjarto sieht in dem von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris organisierten europäischen Krisentreffen keine Chance für ein Ende des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland. "Heute versammeln sich also in Paris Kriegsbefürworter, Trump-feindliche und frustrierte europäische Politiker, um ein Friedensabkommen mit der Ukraine zu verhindern", sagte der Minister bei einer Pressekonferenz in der kasachischen Hauptstadt Astana, wie die staatliche ungarische Nachrichtenagentur MTI berichtete.

Macrons Gäste hätten stets den Krieg zwischen Russland und der Ukraine befürwortet, "Öl ins Feuer gegossen" und "eine fehlgeleitete Strategie verfolgt", sagte Szijjarto. "Außerdem haben sich diese Länder und ihre Führer in den letzten Jahren einen Sport daraus gemacht, Donald Trump zu verunglimpfen", fügte er hinzu.

Ungarns rechtspopulistische Regierung von Viktor Orban hat seit Kriegsbeginn stets versucht, auf EU-Ebene Sanktionen gegen Russland und Hilfe für die Ukraine zu verhindern. Orban pflegt gute Beziehungen zu Kremlchef Wladimir Putin und zu US-Präsident Donald Trump.

Am Nachmittag waren in Paris europäische Staats- und Regierungschefs

- darunter Bundeskanzler Olaf Scholz - zusammengekommen, um vor dem

Hintergrund der US-Pläne für eine mögliche Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine eine gemeinsame Linie zu suchen./kl/DP/jha