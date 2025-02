Devisen: Eurokurs gibt zum US-Dollar etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag weiter gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung in einem vergleichsweise impulsarmen Handel zu 1,0455 US-Dollar gehandelt.

"Der Euro zeigte sich zum US-Dollar von den sicherheitspolitischen Bedenken weitgehend unbeeindruckt", heißt es in einer Einschätzung von Experten der Landesbank Helaba. Am Wochenende wurde auf der Münchner Sicherheitskonferenz deutlich, dass sich die europäischen Staaten in sicherheitspolitischen Fragen künftig weniger stark auf die USA verlassen können.

Die veränderte europäische Sicherheitslage wird nach Einschätzung von Experten der Dekabank über Jahre hinweg keine Begrenzung von Haushaltsdefiziten und Schuldenständen in Staaten der Eurozone mehr zulassen. "Die Eurozone steht vor immensen politischen Herausforderungen", heißt es in einem Kommentar der Dekabank und dies spreche eher gegen einen steigenden Eurokurs.

Im weiteren Tagesverlauf dürften Konjunkturdaten wieder stärker in den Fokus der Anleger am Devisenmarkt rücken. Auf dem Programm stehen die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland. Nach dem Feiertag zu Beginn der Woche werden aus den USA auch erste Wirtschaftsdaten aus den USA für diese Woche erwartet./jkr/jsl/mis