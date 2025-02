Elbe in Dresden für Schifffahrt wieder gesperrt

DRESDEN (dpa-AFX) - Nach dreiwöchiger Freigabe der Elbe in Dresden für die Binnenschifffahrt mit Einschränkungen ist bis auf Weiteres wieder Schluss. "Seit heute früh ist die Durchfahrt unter der Carolabrücke wieder komplett gesperrt", sagte der stellvertretende Amtsleiter Helko Fröhner vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe in Dresden der Deutschen Presse-Agentur. Das an der teilweise eingestürzten Flussquerung angebrachte Messsystem, mit dem der Zustand des Bauwerks permanent überwacht wird, habe angeschlagen. Das bedeute, dass es Bewegung gebe./mon/DP/mis