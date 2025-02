EQS-News: KTM AG bereitet sich auf Wiederaufnahme der Produktion vor

EQS-News: KTM AG / Schlagwort(e): Finanzierung

KTM AG bereitet sich auf Wiederaufnahme der Produktion vor



18.02.2025 / 14:31 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

Mattighofen, 18. Februar 2025

KTM AG bereitet sich auf Wiederaufnahme der Produktion vor

Wie bereits am 12. Februar 2025 kommuniziert, beabsichtigt die KTM AG die Produktion an den österreichischen Standorten zeitnah (ab Mitte März 2025) wieder aufzunehmen. Für die Wiederaufnahme des Produktionsbetriebs sind kurzfristig finanzielle Mittel im Ausmaß von EUR 150 Millionen notwendig.



In der Eigentümersphäre der KTM AG wird daran gearbeitet und werden fortgeschrittene Gespräche geführt, um die für die Wiederaufnahme erforderliche Liquidität im Ausmaß von EUR 150 Millionen zur Verfügung zu stellen. Dies allerdings nur für den Fall, dass dem vorliegenden Sanierungsplan mit einer Quote von 30 %, zahlbar bis Ende Mai 2025, in der Sanierungsplantagsatzung vom 25. Februar 2025 zugestimmt wird.



Der Sanierungsverwalter Peter Vogl erklärt dazu: „Im Fall der Ablehnung des Sanierungsplans ist ein Konkurs die Folge.“ Weiters prognostiziert Vogl für diesen Fall eine Zerschlagungsquote von 14,9 % und weist auf diverse Potentiale und Risiken hin, die sich aus der im Konkursfall ergebenden Zerschlagung der gesamten Gruppe ergeben. Basierend auf dieser Prognose ergänzt Vogl: „Im Hinblick auf diese Zerschlagungsquote ist die von der KTM AG angebotene Sanierungsplan-Quote in Höhe von 30 % als angemessen zu betrachten.“



Die Tagsatzung zur Abstimmung über den Sanierungsplan findet am 25. Februar 2025 vor dem Landesgericht Ried im Innkreis statt.

Kontakt Corporate Communications:

KTM AG

Tel: +43 7742 6000 0

Email: communications@ktm.com

18.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com





Sprache: Deutsch Unternehmen: KTM AG Stallhofnerstrasse 3 5230 Mattighofen Österreich EQS News ID: 2088063

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2088063 18.02.2025 CET/CEST