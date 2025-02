GNW-News: EZVIZ feiert zwei Siege bei den SEAL Sustainability Business Awards 2025 und unterstreicht damit seine erfolgreiche Umweltinitiative und seine Innovationen zur Schaffung zukunftsfähiger Smart Homes

^HOOFDDORP, Niederlande, Feb. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EZVIZ, ein weltweit

führender Anbieter von Smart-Home-Technologien, ist bei den SEAL Business Sustainability Awards 2025 als Newcomer hervorgehoben worden. Das Unternehmen hat im Rahmen der Veranstaltung zwei Auszeichnungen erhalten, die sein Engagement, seine Werte und sein Handeln in Bezug auf den Umweltschutz unterstreichen. Die öffentlichkeitswirksame Initiative EZVIZ Green (https://www.ezviz.com/de/page/ezviz- csr?utm_source=de_footer&utm_medium=footer2_6&utm_campaign=web_de_footer) wurde mit dem Environmental Initiative Award ausgezeichnet, und das innovative EP7 (https://www.ezviz.com/de/product/ep7/60745) Smart Video- Haustürsprechanlagensystem erhielt den Sustainable Product Award. Die Auszeichnung spiegelt die kontinuierlichen Bemühungen von EZVIZ wider, umweltbewusste Produkte mit einer Leistung der nächsten Generation herzustellen und gleichzeitig integrierte Ansätze zu entwickeln, die ein größeres soziales Bewusstsein und Engagement erfordern. Die SEAL Business Sustainability Awards sind weltweit als eine der renommiertesten Auszeichnungen in diesem Bereich anerkannt und würdigen Produkte und Unternehmen für ihr außergewöhnliches Engagement für die Umwelt. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Technologieführer aus verschiedenen Branchen wie GE, Lenovo, ASUS und andere. Mit dieser Auszeichnung erhält EZVIZ nicht nur weitreichende Anerkennung für seine bahnbrechenden Produktdesigns, sondern bekräftigt auch sein unermüdliches Engagement für einen positiven Umweltwandel. ?EZVIZ Green steht für unsere Vision eines zukunftsorientierten, intelligenten Lebensstils, der auf umsetzbaren Schritten beruht, und das EP7 ist ein direktes Ergebnis dieser Vision", so Jingwen Cao, Board Secretary und Direktor des ESG- Ausschusses von EZVIZ. ?Wir bringen unsere Mission voran, intelligente Häuser zu schaffen, die sich im Sinne der Nachhaltigkeit weiterentwickeln. Diese Auszeichnungen sprechen Bände über die tatsächliche Wirkung unserer Bemühungen um den Umweltschutz." EZVIZ Green ist ein langfristiges Unternehmensprojekt, das die Entwicklung umweltfreundlicherer Haustechnologien vorantreibt und über den EZVIZ Green Fund globale ESG-Projekte fördert, darunter die Anpflanzung von Wäldern weltweit. EZVIZ konzentriert sich auf Produkte und Systeme, um seine bahnbrechenden technologischen Fähigkeiten zu verbessern und umweltbewusste Smart Homes zu bauen, die nicht nur benutzerfreundlich sind, sondern auch die Umweltbelastung für Familien aller Generationen minimieren. Eines der beispielhaften mit dem ?EZVIZ Green"-Siegel versehenen Produkte ist die EP7, eine internetfähige Sprechanlage der nächsten Generation, die den Bereich der Haustürsprechanlagen revolutioniert, indem sie weit weniger geräteintensiv und energieaufwendig ist. Sie nutzt ein spezielles Solarpanel, um saubere, erneuerbare Energie zu nutzen und so den Installationsaufwand und den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Außerdem arbeitet sie drahtlos mit Wi-Fi Halow, um eine komplexe Verkabelung zwischen der Außensprechanlage und dem Innenmonitor überflüssig zu machen und so den Materialabfall drastisch zu reduzieren. Erfahren Sie mehr über EZVIZ Green (https://www.ezviz.com/page/ezviz-green). Kontaktinformationen: Charlene Li lixiaolan15@ezviz.com (mailto:lixiaolan15@ezviz.com) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/72e74bae- 0866-48fa-9542-0d54b39b0310 °