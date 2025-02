GNW-News: Mavenir und EdgeQ stellen branchenweit erste software-definierte 4G- und 5G-Small Cells der nächsten Generation für neutrale Hosts und städtische Ballungsräume vor

^RICHARDSON, Texas, Feb. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Anbieter von

cloudbasierter Netzwerkinfrastruktur, der die Zukunft der Netzwerke gestaltet, und EdgeQ, ein führender Anbieter von 5G-Mobilfunkinfrastruktur, stellen auf dem Mobile World Congress Barcelona 2025 die nächste Generation von Small Cells für Indoor- und Outdoor-Anwendungen vor. Die cloudnativen, softwareprogrammierbaren Small Cells unterstützen sowohl 4G als auch 5G auf einem einzigen Chip und ermöglichen den Kunden eine dynamische Rekonfiguration von 4G auf 5G und eine elastische Kapazitätsskalierung, ohne dass die Hardware geändert, umgestaltet oder neu installiert werden muss. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden neue Funktionen eingeführt, die sich an Unternehmen und neutrale Hosting-Anbieter für den Indoor-Bereich richten und die Anforderungen von Kommunikationsdienstleistern erfüllen, die hochmoderne Outdoor-Systeme zur Unterstützung dicht besiedelter städtischer Gebiete benötigen. Das Small-Cell-Angebot der nächsten Generation wird sich auf Flexibilität, geringen Stromverbrauch und einfache Bereitstellung konzentrieren. Die Lösung ermöglicht es Kommunikationsdienstleistern, die schnell wachsenden Anforderungen des Datenverkehrs zu erfüllen und gleichzeitig eine langfristige Rendite zu erzielen. Die Small-Cell-Lösung, die voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 kommerziell verfügbar sein wird, unterstützt eine Reihe von 4G- und 5G- Spektralbändern sowie flexible Konfigurationen von Single-Band-4G- oder 5G- Setups bis hin zu komplexen Multi-Band-Kombinationen auf einem einzigen Board. Darüber hinaus bietet die Lösung einen zukunftssicheren Ansatz mit Remote- Software-Upgrades, die es Kommunikationsdienstleistern ermöglichen, reibungslos von 4G auf 5G zu migrieren, ohne die Hardware ändern zu müssen, und so ihre Investitionen zu maximieren. Sachin Karkala, SVP & GM RAN bei Mavenir, kommentierte dies wie folgt: ?Diese strategische Partnerschaft wird den Small-Cell-Markt revolutionieren. Wir werden neue Funktionen einführen, die eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen. EdgeQ ist ein Partner, der an vorderster Front im Bereich der Siliziumtechnologie arbeitet, und diese Partnerschaft ermöglicht Kommunikationsdienstleistern, Unternehmen und neutralen Host-Anbietern ein höheres Maß an Flexibilität. Wir verändern die Wirtschaftlichkeit von 5G-Implementierungen mit Small Cells, indem wir den Energieverbrauch senken, die Bereitstellung vereinfachen und eine langfristige Kapitalrendite sicherstellen". Die Indoor Small Cell-Lösung von Mavenir nutzt EdgeQs hochgradig programmierbare ?Base Station-on-a-Chip", um eine einzigartige, dynamisch konfigurierbare Lösung bereitzustellen, die Service Providern bei der Migration von 4G zu 5G, von NSA zu SA, von TDD zu FDD und bei der Unterstützung mehrerer Netzbetreiber hilft. Das schlanke Design ist ideal für den Einsatz im Indoor- und Outdoor-Bereich, wo Betreiber eine flächendeckende Versorgung bei niedrigen Gesamtbetriebskosten erwarten. Vinay Ravuri, Gründer und CEO von EdgeQ, sagte: ?Wir freuen uns, mit Mavenir zusammenzuarbeiten, um eine neue Kategorie von Small Cells auf den Markt zu bringen, die mehrere Funksysteme, Frequenzbänder und Netzbetreiber zu neuen wirtschaftlichen Einheiten zusammenführt, die von Dienstanbietern seit langem erwartet werden. Die Flexibilität, die wir mit Mavenir ermöglichen, wird reibungslose Small-Cell-Implementierungen vorantreiben, indem sie die kurz- und langfristigen Anforderungen aller Konnektivitätsanbieter erfüllt. Unsere hochmoderne 4G- und 5G-Plattform ermöglicht eine Vielzahl von Frequenzkonfigurationen und bietet einen klaren Upgrade-Pfad, wenn der Datenverkehr zunimmt." Die Small-Cell-Lösungen von Mavenir ermöglichen eine verbesserte Netzkapazität und -abdeckung im Indoor- und Outdoor-Bereich und umfassen das gesamte Spektrum öffentlicher und privater Netzwerkanwendungen. Das gesamte Funkportfolio von Mavenir wird auf der kommenden MWC in Barcelona vom 3. bis 6. März in Halle 2, Stand 2H60 zu sehen sein. Weitere Informationen zum Messeauftritt von Mavenir finden Sie unter https://www.mavenir.com/mwc-2025/ Über Mavenir Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloudbasierten, KI- fähigen Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des Open RAN und bewährter Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über 300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com (http://www.mavenir.com/) Über EdgeQ EdgeQ ist ein im Silicon Valley ansässiges Halbleiterunternehmen, das die weltweit erste softwaredefinierte 4G+5G ?Base Station-on-a-Chip" entwickelt hat, die es Kunden ermöglicht, Mobilfunknetze auf einem einzigen Chip in der Größe einer Münze aufzubauen und zu betreiben. Unter der Leitung von Führungskräften von Qualcomm, Intel und Broadcom leistet EdgeQ Pionierarbeit im Bereich konvergierter Konnektivität und KI, die vollständig über Software anpassbar und programmierbar ist. 