OTS: Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Geschäftsjahr ...

Geschäftsjahr 2023/24: Grant Thornton in Deutschland erneut mit zweistelligem Wachstum Düsseldorf (ots) - - Gesamtumsatz 2023/2024 steigt auf 249 Millionen Euro - Konstantes Wachstum in den vergangenen Jahren - Weiterer Ausbau des Beratungsangebots rund um Digitalisierung und Nachhaltigkeit Grant Thornton in Deutschland setzt seinen stetigen Wachstumskurs fort und hat das Geschäftsjahr 2023/24 zum 30. September 2024 mit einem Umsatzplus von rund 18 Prozent auf 249 Mio. Euro abgeschlossen. Den größten Teil am Gesamtumsatz machten der Geschäftsbereich Tax mit einem Anteil von 116 Mio. Euro am Gesamtumsatz (+20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) sowie der Geschäftsbereich Audit & Assurance mit 77 Mio. Euro (+15 Prozent) aus. Der Geschäftsbereich Advisory verzeichnete einen Anteil von 41 Mio. Euro (trotz Zuwächsen in allen Service Lines, besonders in Deal Advisory und VEDAS, in Summe auf Gruppenebene im Bereich Advisory kein Wachstum durch gegenläufigen Effekt aus der planmäßigen Entkonsolidierung einer Joint Venture-Aktivität). Der Geschäftsbereich Legal trägt mit 15 Mio. Euro (+88 Prozent) zum Gesamtumsatz 2023/24 bei. (Alle Zahlen gerundet.) Die Zahl der Mitarbeitenden stieg um zehn Prozent auf rund 2.000 Mitarbeitende. "Wir blicken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück, in dem wir unser Service-Portfolio in allen Geschäftsbereichen ausbauen konnten. Wir sind bei unserer Zielgruppe, dem gehobenen internationalen Mittelstand, als vertrauensvoller Qualitätsanbieter etabliert und haben eine starke Positionierung im Markt", so Prof. Dr. Heike Wieland-Blöse, CEO von Grant Thornton in Deutschland. "Personell und fachlich sind wir durch interne Beförderungen wie externe Zugänge auf allen Ebenen hervorragend aufgestellt für weiteres Wachstum." Entwicklung in den Geschäftsbereichen Der Geschäftsbereich Tax verfolgt konsequent eine ganzheitliche Wachstumsstrategie, mit einem erfolgreichen Fokus auf Spezialisierung. So werden verstärkt die Services Lines ausgebaut, v.a. International Tax (darunter Transfer Pricing und Global Mobility Services), Financial Services Tax sowie Tax Tech / Digitalisierung, um ausgehend von einem Single-Point-of-Contact-Ansatz Kunden übergreifend und ganzheitlich zu beraten. Bei der Digitalisierung von Tax CMS und von (Umsatzsteuer-)Prozessen konnten zahlreiche Kundengewinne verzeichnet werden. Im Bereich ESG / Nachhaltigkeit hat sich der Geschäftsbereich Tax stabil platziert, z.B. bei Umweltabgaben und Governance-Themen und insbesondere bei Kunden in der Retail & Consumer Products-Branche. Zahlreiche personelle Zugänge und damit ein Ausbau der Expertise im Bereich Tax unterstützen die weiteren Wachstumsambitionen des Geschäftsbereichs. Der Geschäftsbereich Audit & Assurance konnte im vergangenen Geschäftsjahr das Leistungsportfolio insbesondere in den Assurance-Services Financial Services, ESG, Business Risk & Forensic Service sowie IT-Audit erfolgreich ausbauen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt zudem in der vertiefenden Fortbildung der Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer aller Karrierestufen im Bereich ESG und Nachhaltigkeitsberichterstattung (u.a. "Sustainability Auditor IDW"), in Vorbereitung auf die steigenden Anforderungen im hochdynamischen ESG-Umfeld. Ebenso im Fokus steht die weitere strategische Digitalisierung der Services und die Ausweitung von KI (Künstliche Intelligenz)-Technologie im Rahmen der Erbringung von Prüfungsleistungen. So steht seit Ende 2024 u.a. mit "Audit GPT" auf Basis des inhouse entwickelten "Purple GPT" ein selbstentwickelter KI-Chatbot zur Verfügung, der im geschützten Raum auf interne Wissensquellen zurückgreift, um Mitarbeitende bei der Informationsgewinnung zu Regelungen und Anwendungshilfen für Abschlussprüfungen und deren Dokumentation zu unterstützen. Der Geschäftsbereich Advisory verzeichnete im vergangenen Geschäftsjahr einen erheblichen Zuwachs in den Service Lines Deal Advisory (+35 Prozent) und VEDAS (+25 Prozent). Zudem fand eine strategische Neuaufstellung des Bereichs Technology Consulting Services statt; das Portfolio rund um Digitalisierungsberatung, KI und Cyber Security wurde durch expliziten Know-how-Aufbau u.a. im Bereich CIO-Advisory und SAP-Beratung ergänzt. Durch zahlreiche Personalzugänge wurde auch die Service Line Public Sector Advisory (PSA) erheblich ausgebaut. Mit der jüngsten Service Line "Turnaround Management" im Geschäftsbereich Advisory kommt Grant Thornton dem gestiegenen Bedarf der Kunden bei der Bewältigung von externen (Preissteigerungen, regulatorische Veränderungen, technologische Umwälzungen etc.) wie internen (veraltetes Geschäftsmodell, ineffiziente Prozesse etc.) Herausforderungen nach und unterstützt Unternehmen bei der strategischen Neuausrichtung und der erfolgreichen Weiterentwicklung. Die größte Wachstumsrate mit einer Steigerung von rund 88 Prozent verzeichnete der Geschäftsbereich Legal; auch erhöhte sich im Bereich im vergangenen Geschäftsjahr die Anzahl der Berufsträger weiter. Damit einhergehend blickt der Geschäftsbereich auf eine erfolgreiche strategische Ausweitung seines Portfolios zurück, u.a. durch den Zugewinn zahlreicher externer Experten für die Energie-Branche, sodass der Geschäftsbereich Legal nun in der Lage ist, für den Public Sector ein Full-Service-Portfolio anzubieten. Für den kommenden Wachstumskurs stellt der Geschäftsbereich die Service Lines Real Estate, Financial Services sowie Restrukturierung und Sanierung in den Fokus. Digitalisierungsexpertise und ESG-Know-how für den gehobenen Mittelstand Die digitale Transformation ist ein Schlüsselthema für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg und Wachstum. Ein multidisziplinäres Team aus Digitalisierungsexperten verschiedener Fachbereiche treibt bei Grant Thornton intern die Automatisierung von Prozessen, teilweise durch Nutzung eigener KI-Entwicklungen, voran. Ebenso arbeiten Digitalisierungsteams geschäftsbereichsübergreifend daran, mit neuester Technologie die Zusammenarbeit mit den Kunden stetig zu verbessern sowie das Beratungsportfolio weiter auszubauen. Die Dynamik im Bereich ESG (Environmental, Social, Governance) wird u.a. durch die Regularien der EU im Rahmen des European Green Deal, wie beispielsweise die EU-Taxonomie-Verordnung oder die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), vorangetrieben - trotz aktuell herrschender Unsicherheiten, die mit der noch ausstehenden Umsetzung der CSRD in deutsches Recht und der Initiative zur Vereinfachung der ESG-Berichtspflichten auf europäischer Ebene verbunden sind. Ebenso führen die Integration von Nachhaltigkeit in Unternehmensstrategien sowie die gesellschaftliche Befassung mit ESG jenseits von Regularien zu erhöhtem Beratungsbedarf im Mittelstand. Durch die geplante Omnibus-Verordnung der EU im Bereich der ESG-Regulierung ist eine mögliche "Entbürokratisierung" der Berichts- und Offenlegungspflichten von Unternehmen zu erwarten. Grant Thornton in Deutschland baut das Leistungsportfolio rund um Nachhaltigkeitsthemen konsequent aus, von der Implementierungsberatung und der Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung bis hin zu ESG Due Diligence und der Beratung bei ESG-bezogenen Finanzierungsfragen. Durch eine enge geschäftsbereichsübergreifende Zusammenarbeit im "One ESG Team" wird die Expertise verschiedener Spezialistinnen und Spezialisten gebündelt. Das Center of Excellence für Sustainability im globalen Grant Thornton Netzwerk steht zudem auch auf internationaler Ebene für höchste Qualität in der Nachhaltigkeitsberatung. "Der Markt und unsere Branche sind dynamisch wie nie; das politische Umfeld, der demografische Wandel, neue Regulatorik, besonders mit Blick auf Nachhaltigkeit, aber auch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sind Treiber, die unsere Welt steig verändern. Unser Anspruch ist es, den Wandel aktiv mitzugestalten", so Wieland-Blöse. "Wir sind mit unserem multidisziplinären Angebot stabil aufgestellt, um unseren Wachstumskurs fortzusetzen, und sowohl unseren Mitarbeitenden ein zukunftssicheres Arbeitsumfeld zu bieten als auch für unsere Kunden als vertrauensvoller Berater und Full-Service-Provider zur Seite zu stehen." Grant Thornton in Deutschland ist Mitglied im internationalen Netzwerk Grant Thornton und agiert als rechtlich selbständige Gesellschaft in Deutschland. Auch Grant Thornton International konnte den globalen Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr auf einen Rekord von 8 Milliarden US-Dollar steigern (https://ots.de/Xr6PcY) , was einem währungsbereinigten Wachstum von 8,8 Prozent entspricht. Über Grant Thornton Die Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gehört zu den zehn größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Rund 2.000 Mitarbeitende betreuen an zehn Standorten neben dem gehobenen Mittelstand auch börsennotierte Unternehmen. Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen besteht aus den Geschäftsbereichen Audit & Assurance, Tax, Advisory und Legal. Die Gesellschaft ist rechtlich selbständig und unabhängig. Um die nationalen Mandanten auch international gut begleiten zu können, ist die Gesellschaft Mitglied im internationalen Netzwerk Grant Thornton International Ltd. (GTIL). GTIL und deren Mitgliedsfirmen sind keine weltweite Partnerschaft, sondern rechtlich selbständige Gesellschaften. Mit rund 76.000 Mitarbeitenden in 156 Ländern berät das Grant Thornton Netzwerk Unternehmen auf der ganzen Welt. http://www.grantthornton.de Pressekontakt: Angela Ott Leiterin Unternehmenskommunikation +49 172 8434291 mailto:angela.ott@de.gt.com grantthornton.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83393/5973302 OTS: Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft