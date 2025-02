OTS: Zukunftsforum Edelmetalle / ZukunftsForum Edelmetalle: Internationale ...

ZukunftsForum Edelmetalle: Internationale Experten diskutieren Gold- und Silbertrends 2025 vom 23. - 25. 03.2025 in Frankfurt Frankfurt am Main (ots) - Den Ausblick für Gold und die weißen Edelmetalle für das laufende Jahr 2025 diskutieren auf dem ersten ZukunftsForum Edelmetalle Ende März in Frankfurt renommierte Edelmetallexperten - darunter der Autor des jährlichen IGWT-Reports, Roland Stöferle, aber auch internationale Branchenkenner vom World Gold Council oder der LBMA Vom 23. bis 25. März findet in Frankfurt mit dem neuen Format " ZukunftsForum Edelmetalle" der erste deutschsprachige Edelmetallkongress mit renommierten Edelmetallexperten statt, um die Trends auf den Märkten für Gold, Silber und die Platinmetalle und die Entwicklungen in der Branche zu diskutieren. Für die Akteure im Bereich Edelmetalle stellen sich einige drängende Fragen hinsichtlich der Unsicherheiten infolge des Regierungswechsels in den USA, des fortdauernden Ukrainekriegs, oder der möglichen Entstehung einer neuen multipolaren Weltordnung. Über die Bedeutung dieser neuen Ordnung für die Edelmetallmärkte spricht auf dem ZukunftsForum Edelmetalle Roland Stöferle, Autor des unter Branchenkennern renommierten jährlichen In Gold We Trust Reports, sowie Fondsmanager und Managing Partner bei der unabhängigen Fonds- und Vermögensverwaltungsgesellschaft Incrementum AG mit Spezialisierung auf nachhaltige Anlagestrategien und Investmentfondsverwaltung insbesondere im Bereich Gold und digitale Vermögenswerte. "Wir freuen uns, neben zahlreichen deutschsprachigen Experten auch Vertreter hochkarätiger internationaler Branchenverbände, wie des World Gold Council und der London Bullion Market Association begrüßen zu dürfen. Laut den " Gold Demand Trends: Full Year 2024" des World Gold Council von Anfang Februar ist der Ausblick auch für Gold 2025 unverändert positiv. Risikoabsicherung mit Hilfe von physischem Gold, wieder zunehmende Käufe bei börsengehandelten Fonds (ETFs) und die andauernde Nachfrage der Zentralbanken werden danach den Goldkurs voraussichtlich weiter steigen lassen. Das ZukunftsForum Edelmetalle bietet den idealen Rahmen, um die Diskussion über diese Entwicklungen zu vertiefen", sagt Wolfgang Wrzesniok-Roßbach, Edelmetallexperte sowie langjähriger führender Manager diverser Edelmetallunternehmen und Initiator des ZukunftsForums Edelmetalle . Über die Rolle der Zentralbanken bei der Entwicklung der Goldnachfrage spricht auf dem ZukunftsForum Peter Zöllner, Independent Non-Executive Director bei der London Bullion Market Association (LBMA), vormals tätig bei der Österreichischen Nationalbank und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Als Vertreter der LBMA als führender Organisation für den außerbörslichen Handel mit Gold und Silber, die weltweit gültige Qualitätsstandards festlegt und den Londoner Edelmetallmarkt reguliert, wird Zöllner auf dem ZukunftsForum Edelmetalle die Sichtweise einer der wichtigsten Institutionen im Edelmetallbereich präsentieren. Mit diesen und vielen weiteren renommierten Referenten ist garantiert, dass das zweieinhalbtägige ZukunftsForum Edelmetalle , das auch Podiumsdiskussionen und eine begleitende Fachmesse bietet, ein inspirierendes Event mit kompetentem Hintergrundwissen wird. Der erste Konferenztag, widmet sich vollständig dem Thema Gold und beleuchtet dessen Rolle in der Finanzwelt, als wertsicherndes Investment und in der Industrie. Schwerpunkt des zweiten Tages sind Silber und die Platinmetalle sowie deren industrielle Anwendungen und ihr Potenzial im Bereich nachhaltiger Technologien. Organisator des ZukunftsForums Edelmetalle ist die von Edelmetallexperte Wolfgang Wrzesniok-Rosbach zur Förderung der Vernetzung in der Edelmetallbranche gegründete Fragold Connect GmbH. Der Austausch der Branche mit anderen Stakeholdern soll durch Formate, wie das künftig jährlich stattfindende ZukunftsForum Edelmetalle und die geplante neue Fachzeitschrift " Gold & Weiss ", erhöht werden. Veranstaltungsdetails: Datum: 23. - 25. März 2025 Ort: Kongresszentrum Kap Europa der Messe Frankfurt, Osloer Str. 5, 60327 Frankfurt am Main Themen: Gold, Silber, Platinmetalle, Bergbau, Recycling, Nachhaltigkeit, wirtschaftliche und politische Entwicklungen, industrielle Anwendungen, Investment Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der offiziellen Webseite des ZukunftsForums: http://www.zukunftsforum-edelmetalle.de . Pressekontakt: Financial Relations GmbH Sabine Dabergott Mail: mailto:s.dabergott@financial-relations.de Tel.: +49 (0)6172/2715930 Fragold Connect GmbH Wolfgang Wrzesniok-Roßbach Geschäftsführer Mail: mailto:presse@fragold-connect.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178282/5973338 OTS: Zukunftsforum Edelmetalle