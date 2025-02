Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Deutsche Bahn

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Deutsche Bahn:

"So kann moderne Tarifpolitik aussehen: Etwas geben (also der Verzicht auf exorbitante Steigerungen des Monatseinkommens), im Gegenzug etwas erhalten (Sicherheit für die Beschäftigten). In der derzeitigen konjunkturellen Lage Deutschlands hat sich Burkerts EVG klug positioniert. Und der EVG-Chef kann durchschnaufen. "Da zündeln fachfremde Opportunisten Nebelkerzen, um auf Kosten der Beschäftigten die Interessen der neoliberalen Wettbewerbslobby durchzusetzen", warnte Burkert Anfang Februar die Unionsparteien vor allzu harten Einschnitten in die Bahnstruktur. Ob CDU und CSU, falls sie die nächste Bundesregierung anführen sollten, von ihren Plänen abgehalten werden können, gilt als fraglich. Doch zumindest konnte nun Zeit gewonnen werden. Und, das ist nicht hoch genug einzuschätzen, die Bahnkunden haben planbar eine streikfreie Zeit vor sich."/DP/jha